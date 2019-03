Primale jubelskrig og de svært vanedannende rytmer fra Venga Boys' 90'er-hit 'We're going to Ibiza' strømmede ud af Brøndby-omklædningsrummet efter søndagens livgivende 3-1-sejr ude over Horsens.

Uden at være tilstede inde i omklædningsrummet kunne de tilstedeværende i katakomberne under Casa Arena fornemme spillernes lettelse over resultatet, der mere eller mindre har reddet Brøndbys forår.

Og så lige på Casa Arena i Horsens – græsplænen, der i de senere år har været en fast ramme for Brøndbys stævnemøder med skæbnen. Først med Superliga-overlevelseskampen i 2013’s sidste spillerunde. Dengang endte det med Brøndby-sejr.

Det gjorde det lige nøjagtig ikke i næstsidste spillerunde i 2018, hvor AC Horsens med en scoring i dybt, dybt inde i overtiden brutalt flåede DM-guldet ud af hænderne på succeshungrende Brøndby, der efter en fremragende sæson blev ramt af en historisk omgang gummiben.

Det traume har på en måde siddet i Brøndby-spillerne lige siden – og bragt dem i en position, hvor de søndag skulle bruge en sejr for at undgå at dumpe ned i et – for Brøndby – dræbende ligegyldigt nedrykningsspil, hvor modstanderne ville have heddet Vendsyssel og Hobro i stedet for FC København og FC Midtjylland.

Brøndby forhindrede katastrofen med en fortjent sejr over AC Horsens, der ellers kom ud med fråde om munden og fortjent bragte sig i front.

»Det var forfærdelige 20-25 minutter. Vi kommer slet ikke ind i kampen. Vi gør simpelthen ikke det, som vi havde aftalt. Vi giver dem dumme frispark og indkast, som de bringer sig i front med,« lød det fra den midlertidige cheftræner, Martin Retov, efter kampen.

Efter mareridtstarten nærmest forventede man som neutral betragter, at Brøndby - med Horsens-traumet i bagagen - ville kollapse. Men i stedet steppede udeholdet op, viste trods og fik vendt kampen - til stor glæde for de 2-300 civilklædte Brøndby-fans, der trods forbud havde sneget sig til fodbold i Horsens.

»Det er det, jeg er så stolt af, at drengene gør. For det er klart, at man hurtigt kunne falde tilbage til de gamle dyder fra sidste år i forhold til modgang,« udtalte Martin Retov.

»Men nu kommer vi tilbage efter at have været bagud - og det er ikke nemt at vinde i Horsens, når først man har været bagud. Så de sidste 60 minutter var en fantastisk præstation.«

Brøndby-backen Jens Martin Gammelby var mindst ligeså lettet som cheftræneren.

»Vi kriger den hjem, og det kan vi tage med os. For lige i denne her periode i Brøndby er der brug for, at vi viser noget hjerte for holdet - og det viser gutterne virkelig i dag.«

Og knapt havde Brøndby-lejren drukket den første jubel-dåsebajer, før sæsonens nye målsætning blev luftet. Nu handler det om den tredjeplads, som OB efter gruppespillet sidder på.

»Vi går benhårdt efter den bronzemedalje, som er vigitg i forhold til at komme ud og spille europæisk,« lød det fra Jens Martin Gammelby.

Og den betragtning var hans træner helt enig i.

»Vi skal angribe OB's position. De er fire point foran, og vi har som mål at ende som nummer tre - og det kommer vi til at jagte resten af sæsonen,« sluttede Martin Retov, inden han vendte tilbage til Vengaboys og jubelbrølene.