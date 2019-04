Efter den uafgjorte kamp mod FC Nordsjælland sang Brøndby-fans en homofobisk sang mod Viktor Fischer.

Søndag kom FC København-stjernen Viktor Fischer i fokus, da han efter kampen mod OB brokkede sig over, at OB-fans undervejs i kampen var kommet med homofobiske tilråb mod ham.

Sagen blev dagsordensættende mandag, da flere aktører fordømte denne opførsel fra tilskuerrækkerne.

Mandag aften kom en gruppe Brøndby-fans så med deres indspark til debatten efter Brøndbys superligakamp på udebane mod FC Nordsjælland.

Efter kampen sang en gruppe fans sangen "Fischer, han er gay", hvilket oversat til dansk betyder, "Fischer, han er bøsse".

Det er blevet opsnappet af TV3's kameraer efter opgøret i Farum.

Brøndby tørner i den næste kamp sammen med netop FCK på hjemmebane på søndag.

Det er kutyme, at Brøndbys fans, straks når den sidste kamp inden et FCK-møde er forbi, "varmer op" til kampen mod ærkerivalen med sange rettet mod FCK, og det skete altså med en homofobisk én af slagsen mandag aften.

Efter episoden tog Brøndby IF på sin hjemmeside afstand fra hændelsen i Farum.

- Brøndby IF tager stærk afstand fra episoden. Som klub tager vi afstand fra alle former for homofobi og andre diskriminerende tilråb.

- Det er uacceptabelt og skuffende, at det finder sted, og vi vil nu indgå i dialog med klubbens forskellige fangrupperinger og gøre det fuldstændig klart, at vi som klub ikke accepterer den slags adfærd, lyder det fra klubben.

Forinden havde Brøndby spillet 1-1 mod FC Nordsjælland efter en sen udligning.

/ritzau/