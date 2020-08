Kamil Wilczeks skifte til FC København har sat gang i de sociale medier hos utilfredse Brøndby-fans.

Den nyslåede FC København-angriber Kamil Wilczek har for en tid droppet at følge med på de sociale medier.

Her er flere Brøndby-fans utilfredse med, at den 32-årige polak efter et halvt år i tyrkisk fodbold har valgt at skife til Brøndbys ærkerival på en treårig kontrakt.

- Jeg forstår Brøndby-fansene. Det er meget følsomt lige nu.

- Der foregår dog også så mange ting i verden i øjeblikket, og det her er ikke verdens undergang - livet går videre, selv om jeg nu spiller i FCK, siger Kamil Wilczek.

Angriberen har prøvet at sætte sig ud over, at der foregår en rivalisering mellem FCK og Brøndby.

Op ad torsdagen er de hadske kommentarer taget til, og en fangruppering i Brøndby har opfordret fans til at møde op ved Brøndby Stadion torsdag aften.

Kamil Wilczek er helt med på, at skiftet er kontroversielt. En sikkerhedsvagt holdt også øje, da polakken torsdag formiddag trænede med sine nye holdkammerater for første gang.

- Jeg har fået beskeder på sociale medier, men dem kigger jeg ikke på. Jeg bliver nødt til at fokusere på fodbolden og ikke alt det rundt om den.

- Jeg forstår dem godt, men de skal også forstå mig, siger han og slår fast, at han er professionel fodboldspiller.

- Jeg er glad for, at FCK ringede til mig, og jeg har skrevet under, så jeg kan tage et nyt skridt i min karriere, forklarer han.

Minderne fra Brøndby-tiden lever stadig i ham. Omkring afskeden med Brøndby sagde han, at klubben altid vil være i hans hjerte.

- Sådan er det stadigvæk. Det ændrer sig ikke. Jeg vil ikke glemme den tid. Det var en fantastisk oplevelse, og det vil jeg altid sige. Men jeg er professionel fodboldspiller, og det skal folk også forstå.

- Jeg vil gøre det bedste for min karriere og min familie. De elsker og savnede København, så efter min mening er FCK det rette valg for mig lige nu, siger han.

Den nye FCK-spiller er forberedt på, at han kan blive konfronteret af Brøndby-fans på gader og stræder.

- Jeg er ikke bange. Hvis nogen har problemer, så kom hen til mig og sig, hvad I vil, så kan jeg svare tilbage. Jeg er altid åben og ærlig, siger Kamil Wilczek.

Den polske angriber var bosat i Vallensbæk på den storkøbenhavnske vestegn, da han spillede i Brøndby. Han flytter dog ikke tilbage.

- Nej, vi havde det godt der, men jeg er nødt til at finde et sted i København, siger han.

/ritzau/