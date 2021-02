Lyngby Boldklub er kendt for at servere Superligaens bedste stadionplatte. Den kan udebanefansene fra Brøndby desværre ikke nyde på stadion i weekenden, men alligevel har mange fans købt billet til kampen.

Lyngby beskriver selv opgøret mod Brøndby på søndag som 'sæsonens højdepunkt'. Derfor har de sat billetter til salg, som var man en tur på stadion – alt sammen for at støtte den slunkne klubkasse.

Lyngby-fansene tog godt imod tiltaget, og de første hundrede billetter røg med det samme. En fan købte sågar fem kilo Lyngby-pølser for at bringe hele stadionoplevelsen med hjem i stuen.

Og Brøndbys fans – der er kendt for at følge holdet i tykt og tyndt – leger nu med. Klubbens fans har valgt at tage på en ‘udebanetur' til Lyngby, da de pludselig begyndte at købe støttebilleter til opgørets udebaneafsnit.

Brøndby-fans har valgt at tage på 'udebanetur' til Lyngby i weekenden. Arkivfoto. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Brøndby-fans har valgt at tage på 'udebanetur' til Lyngby i weekenden. Arkivfoto. Foto: Liselotte Sabroe

»Mange klubber har det hårdt i disse tider. Kan man hjælpe en lille smule hist og her, så synes jeg, man skal gøre det,« siger Casper Valentin, der selv er inkarneret Brøndby-fan.

Han var første mand til at købe en billet til kampens udebaneafsnit.

»I Brøndby er vi lidt åndssvage en gang imellem, men det her synes jeg faktisk, at det kunne være sjovt, hvis vi kunne fylde et helt udebaneafsnit uden at få mulighed for at være der.«

Casper Valentin har dog ikke glemt at støtte op om sin egen hjerteklub. Han købte de såkaldte 'Aldrig Alene'-trøjer, hvor overskuddet gik til Brøndby IF, til hele familien i foråret og brugte penge på julegaver i Brøndby-shoppen.

#SammenForLyngby pic.twitter.com/lZ08M6gmOF — Anders Christiansen (@KgsAC) February 9, 2021

Kommunikationsmedarbejder i Lyngby BK Morten Munksgaard var overrasket over, at Brøndby-fansene pludseligt begyndte at købe billetter til kampen.

»Det blev lynhurtigt til en konkurrence om, hvilken fanbase der kunne købe flest billetter til kampen,« siger Morten Munksgaard til B.T.

Han forklarer, at initiativet om billetsalget til kampen kom fra klubbens egne fans. Samtidigt forklarer han, at forholdet mellem Brøndby og Lyngby til trods for rivaliseringen, når spillet er sat i gang, er godt og kan være en forklaring på støtten.

»Vi er rivaler, men mange Brøndby-fans har nævnt for os, at de ikke ville gøre det ved andre klubber,« siger Morten Munksgaard.

Den gode @Jensmartin95 har smidt en BIF i puljen - og udebaneafsnittet er lige på trapperne — Lyngby Boldklub (@LyngbyBoldklub) February 9, 2021

Det kan skyldes den seneste succes med Brøndby-spillere, der har været udlejet til Lyngby. Rezan Corlu havde en fremragende sæson i Lyngby som lejemål, hvorefter han røg tilbage til Brøndby og var klar til at gå ind på deres mandskab. Nu er Jens Martin Gammelby udlånt fra Brøndby til Lyngby med samme succes.

Og sidstnævnte har da også været aktiv i jagten på at få et udsolgt udebaneafsnit til opgøret mod Brøndby. Han udlodder en match worn Brøndby-spillertrøje til en af de udebanefans, der køber billet til kampen.

Billetsalget startede tirsdag aften, og der er i skrivende stund solgt 651 billetter til udebaneafsnittet. Lyngby-fansene fører derfor lige nu kampen om flest solgte billetter. De har købt lidt 755 af slagsen.

På Lyngbys hjemmeside kan man følge med i, hvordan det går med billetsalget til kampen

»Billetten koster 50 kroner, og hvis der bliver udsolgt til udebaneafsnittet, hvor der er en kapacitet på 2.500, vil vi i samarbejde med Brøndbys fans sætte en tifo op,« slutter Morten Munksgaard.

Brøndby-fansene støtter samtidig massivt op om deres egen klub.

De har sat en facade op på Brøndby Stadion med ordene 'aldrig alene'. Her har mere end 10.000 Brøndby-fans støttet op om initiativet, hvor fansene støtter klubben ved at købe deres navn ind i bogstaverne på facaden.