Brøndby slog søndag F.C. København med 2-1 efter en scoring i overtiden af Mikael Uhre.

Det gav anledning til jubel blandt Brøndbys fans, der troppede op foran Brøndby Stadion efter kampen for at modtage og hylde deres helte.

Problemet var bare, at der et forsamlingsforbud på 50 personer, og der var mere end 50 personer, som stimlede sammen, da spillerbussen trillede ind foran stadion.

B.T. har været i kontakt med Københavns Vestegns politi, som bekræfter, at de var opmærksomme på episoden.

De havde nemlig sendt såkaldte fodboldspottere, også kaldet stewards, til Brøndby Stadion søndag eftermiddag, der skulle holde styr på mængden.

I starten blev fansene spredt godt ud, men da bussen ankom, gik det galt.

Her stimlede folk sammen, og forsamlingsforbuddet blev ikke overholdt, påpeger politiet over for B.T.

Forsamlingen blev dog brudt op kort efter.

Politiet har ikke noget bud på, hvor mange der var samlet, men forklarer, at det i hvert fald var mere end det tilladte.

Brøndby er med sejren nummer ét i Superligaen, mens FCK er næstsidst. Brøndby har maksimumpoint efter sine to kampe, mens FCK endnu har sit første point til gode.