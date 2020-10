Der banker et gult og blåt Brøndby-hjerte i kvinden, der vil stå i spidsen for København.

Sophie Hæstorp Andersen (S) vil være overborgmester, og det bliver iført Brøndby-halstørklæde, sæsonkort i lommen og med buh-råb rettet mod byens hold, FC København.

»Hvis jeg var overborgmester, ville jeg sørge for, at FCK tabte lidt oftere,« lød det kækt fra den nuværende regionsformand til Berlingske i januar.

»Det er jo allerede sket – det er gået i opfyldelse,« griner hun til B.T., inden hun erklærer sin kærlighed til klubben på Vestegnen, som hun har fulgt og elsket i 25 år.

Sophie Hæstorp Andersen (S) er regionsrådsformand i Region Hovedstaden - nu vil hun være overborgmester. Foto: Ida Guldbæk Arentsen Vis mere Sophie Hæstorp Andersen (S) er regionsrådsformand i Region Hovedstaden - nu vil hun være overborgmester. Foto: Ida Guldbæk Arentsen

Men kan man være glødende Brøndby-fan, når man sidder for bordenden på Rådhuset i midten af København?

»Det kan man godt! Der er masser af politikere – og københavnere – der holder med Vestegnens helte. Og med de andre hold fra København – Frem, Valby eller Fremad Amager. Jeg er sikker på, at folk godt kan forstå det – måske på nær Kamil Wilczek …«

Men frygter du ikke, at nogle fans derfor vil undlade at stemme på dig?

»For mig er politik mere end det. Selvfølgelig går politik og fodbold hånd i hånd, og det vil selvfølgelig betyde noget for nogen. Men det vigtigste for mig er, at vi, der er tilhængere af fodbold og Superligaen, har noget at stå sammen om. Jeg vil sikre, at vi får genåbnet klubberne, og at vi sammen står stærkest.«

Sophie Hæstorp Andersen har været Brøndby-fan i 25 år og er sæsonkortholder. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Sophie Hæstorp Andersen har været Brøndby-fan i 25 år og er sæsonkortholder. Foto: Liselotte Sabroe

Hvad med kommentaren i Berlingske? Fortryder du den nu?

»Nej, jeg fortryder det ikke. Men selvfølgelig er det sagt med et glimt i øjet. Folk, der kender til slaget om København, ved også godt, at når man har en klub, så er man stolt af den. Sådan er det også for andre københavnere. Der foregår selvfølgelig en kamp mellem tilhængere, men det kan de fleste af os heldigvis finde ud af at håndtere.«

Hvad er det ved Brøndby IF, der er så godt?

»Jeg har sæsonkort og blev tilhænger af klubben i 1996, da jeg kørte som post og hørte Superliga i radioen. Jeg blev fascineret af klubben. Det er Danmarks største fællesskab – også større end FCK's. Fansene køber billetter for at støtte, selv om de ikke kan komme på stadion, og der er hjerteblod. De har altid satset på børn og unge – det gør mig stolt.«

Sophie Hæstorp Andersen kommer med en lille stikpille til FCK's Kamil Wilczek, der tidligere har optrådt for Brøndby IF. Foto: Claus Bech Vis mere Sophie Hæstorp Andersen kommer med en lille stikpille til FCK's Kamil Wilczek, der tidligere har optrådt for Brøndby IF. Foto: Claus Bech

Den detroniserede AaB-fan Frank Jensen var kendt som en sportens mand og har trukket masser af store events til København i sine 10 år som overborgmester.

Den stil har Sophie Hæstorp Andersen tænkt sig at videreføre, hvis hun opstilles som spidskandidat på liste A og vinder kommunalvalget i 2021.

»Jeg har været med til at få EM i fodbold til byen, VM i ishockey og siddet med Tour de France-chefen, Christian Prudhomme, til flere møder. Sport i København er fedt, og det vil jeg blive ved med at gå efter.«

Og selv om der er tonet rent Brøndby-flag, skal politikeren ikke nødvendigvis frygte en vælgerlussing fra byens fodboldfans, som ellers har været mugne på sociale medier torsdag.

Det mener Henrik Qvortrup, B.T.s politiske redaktør:

»Vælgerne sætter pris på ærlige politikere. Det ville være for tykt, hvis hun skiftede side, fordi hun vil være overborgmester. Én gang Brøndby, altid Brøndby. Sådan er det. Måske ryger der 20-30 stemmer fra FCK-tilhængere, men der kommer nok endnu flere ind, fordi hun udstråler ærlighed.«