Brøndby-fanen Julie Lüchow Madsen havde ikke fået beskeden om, at pokalkampen mellem Brøndby og Sønderjyske var blevet udskudt.

»Masser af øl. Tak, Twitter.«

Det skrev Julie Lüchow Madsen på sin Twitter-konto, da hun havde oprettet en crowdfund, hvor folk kunne sende penge til hende.

Hun havde formentlig i spøg i et tweet bedt sine følgere på Twitter om at sende penge til hende, som hun kunne bruge på øl, i et hashtag, mens hun sad i baren i fanzonen og ventede på kampstart, og det endte med at gå meget godt.

Så sidder vi her i fanzonen, måske en kende for tidligt, når man tænker på, at vi ikke ved om kampen spilles i dag. #sendpengetiløl #detkangodtblivedyrt #bif #brøndbyif #sldk pic.twitter.com/Vwl7xzS7q7 — Julie Lüchow Madsen (@julie_luchow) October 30, 2019

Tak for 2. omgangpic.twitter.com/1RVlTtAJSo — Julie Lüchow Madsen (@julie_luchow) October 30, 2019

Masser af øl, tak twitterpic.twitter.com/CSl2i6tMEJ — Julie Lüchow Madsen (@julie_luchow) October 30, 2019

Brøndby-tilhængeren fik samlet lige over 1.400 kroner, som hun kunne bruge på øl, og det gjorde hun.

Sagen blev også taget op i studiet på TV3 Sport inden kampen, og fodboldekspert på kanalen Kenneth Emil Petersen knyttede også en kommentar til sagen:

»Hun står der, og jeg tror ikke, at hun kommer på arbejde i morgen, hvis hun får brugt alle 1.400 kroner på øl. Men det er det, som Twitter kan en gang imellem, selvom der er mange brokkehoveder derinde, så er der også et fantastisk fællesskab, hvor man hjælper hinanden i sådan en krise, som Julie har været i.« (SE KLIPPET ØVERST I ARTIKLEN)

Desværre måtte Julie se sit hold tabe med 0-1 til Sønderjyske, da indskiftede Mart Lieder scorede kampens eneste mål sidst i kampen, og det ærgrede også Brøndby-tilhængeren.

'Tusind gange tak for alle pengene til øl – de er fuldt udnyttet. Jeg er i så dårligt humør over dagens kamp – godnat,' skrev hun på sin Twitter efter kampen. Om Julie nogensinde kom på arbejde torsdag morgen, melder historien ikke noget om.