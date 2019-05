Lørdag vandt Brøndby 2-0 over OB på udebane og overhalede dermed fynboerne på ligaens fjerdeplads.

Brøndby IF sikrede sig lørdag Superligaens vigtige fjerdeplads, efter at holdet på udebane vandt 2-0 over OB og samtidig overhalede fynboerne i tabellen.

Sejren betød, at begge hold sluttede med 52 point, men Brøndbys målscore er bedst.

Fjerdepladsen betyder, at klubben har mulighed for et europæisk eventyr, da holdet dermed møder enten AGF eller Randers FC på hjemmebane i et direkte opgør om at nå med i kvalifikationen til Europa League i næste sæson.

Omvendt må OB nøjes med en femteplads, som ikke efterlader klubben mulighed for at spille europæisk fodbold i næste sæson.

Det var ellers et veloplagt hjemmehold, som begyndte kampen godt med et stort pres på Brøndbys mål.

Som følge af spilovertaget var værternes Bashkim Kadrii allerede efter fem minutters spil tæt på at sende OB i front.

Angriberens forsøg strøg dog få centimeter forbi Brøndbys mål.

OB forsatte med at være dominerende, men som første halvleg skred frem kom udeholdet bedre ind i kampen.

Efter 38 minutter kom Brøndby endda i front, da angriber Kamil Wilczek afsluttede et nydeligt Brøndby-angreb med at sparke bolden i mål.

OB satte fra anden halvlegs begyndelse gæsterne under pres, da hjemmeholdet i flere perioder belejrede Brøndbys felt.

Presset resulterede i flere store chancer, og efter 69 minutter fik indskiftede Oliver Lund en gigantisk mulighed for at udligne, men fra få meters afstand brændte OB-spilleren.

Fire minutter senere slog Brøndbys Mikael Uhre i stedet til, da angriberen opsnappede en dårlig aflevering og scorede til 2-0 til Brøndby.

Brøndbys Simon Hedlund fik rødt kort efter 81 minutter, men OB profiterede ikke af overtallet.

Dermed kunne Brøndby juble over både sejren og Superligaens fjerdeplads.

/ritzau/