I klippet herover kan du se, hvordan det gik til, da Horsens fik point i sidste øjeblik fredag aften.

Skuffelse.

Et ord, der går igen og igen i Brøndby-lejren efter fredagens udekamp mod AC Horsens.

En sen udligning af hjemmeholdet sendte guldmedaljerne ud af hænderne på Brøndby, og det har været svært at sluge.

Det erkender Brøndby-ejeren, Jan Bech Andersen.

»Som mange andre havde jeg også svært ved at finde ro efter fredagens skuffelse, og det var ikke meget søvn, jeg fik, men det nytter ikke at have ondt af sig selv. Vi har en kamp tilbage, og der er set større overraskelser end, at AC Horsens spiller uafgjort på udebane, så jeg har ikke opgivet håbet, og det ved jeg, at trænerstaben og spillerne heller ikke har,« siger Jan Bech Andersen til Brøndbys hjemmeside.

Jan Bech Andersen erkender, at det har været et par hårde dage efter fredagens kamp men ser nu fremad. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Jan Bech Andersen erkender, at det har været et par hårde dage efter fredagens kamp men ser nu fremad. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Og det er da heller ikke definitivt slut endnu for de blå-gule.

FC Midtjylland er inden sidste runde af Superligaen foran Brøndby med to point, men mesterskabspokalen kan stadig ende på Vestegnen.

Det kræver, at AC Horsens tager point fra FC Midtjylland samtidig med, at Brøndby SKAL vinde deres sidste kamp hjemme mod AaB.

Der var jubel i Horsens-lejren fredag aften. Foto: Claus Fisker Der var jubel i Horsens-lejren fredag aften. Foto: Claus Fisker

For ender kampen i Herning uafgjort, mens Brøndby vinder, har de to tophold lige mange point - men fordi Brøndby har en bedre målscore, vil Alexander Zornigers tropper kunne løfte trofæet.

Hvem vinder guld?

FC Midtjylland kan dog selv afgøre det med en sejr over AC Horsens, og skulle det 'kun' blive til sølvmedaljer, er Jan Bech Andersen stadig stolt af Brøndbys sæson.

En sæson, han kalder 'ud over det sædvanlige', og han roser både spillestilen og fansene, som gang på gang har været til stede på lægterne, ligesom klubben fra Vestegnen har taget sin første titel i ti år, da det lykkedes at besejre Silkeborg i pokalturneringen.

»Når spillerne løber på banen i morgen, så vil jeg selvfølgelig klappe af dem, men jeg vil også klappe af fællesskabet på tribunen,« siger Jan Bech Andersen.