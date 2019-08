Portugisiske Braga kommer torsdag til Brøndby med et teknisk stærkt hold, som Brøndby skal tæmme.

Portugisisk fodbold er kendt for at tiltrække mange brasilianske fodboldspillere, fordi både spillestil og sprog matcher sambalandet.

SC Braga, som torsdag gæster Brøndby i Europa League-kvalifikationen, er ingen undtagelse.

Det portugisiske mandskab har 11 brasilianere i truppen, heriblandt den tidligere FC København-spiller Claudemir.

Brasilien er kendt for at fremavle en nærmest uendelig strøm af teknisk dygtige spillere, og hos Brøndby er man ikke i tvivl om, at man skal møde spillere, som sjældent findes på holdene i Superligaen.

Den islandske midtstopper Hjörtur Hermannsson siger til Brøndbys hjemmeside:

- De (Braga, red.) spiller på en anden måde, end vi er vant til i Danmark. De har mange brasilianere på holdet, hvilket normalt betyder mange tekniske spillere, siger han.

- Så der er en anden tilgang til kampen, men det er en europæisk kamp, så det er knald eller fald over to kampe, og vi er godt rustet til det.

De individuelle kvaliteter, som Braga-holdet rummer, vil givetvis sætte Brøndbys defensiv under pres i perioder af kampen.

Højrebacken Kevin Mensah føler sig dog overbevist om, at Brøndby godt kan håndtere opgaven.

- Når du møder spillere, som har større individuel kvalitet, så har du nogle forholdsregler, du skal tage.

- Men vi har også en måde at forsvare på, og det er at bakke op for hinanden, så det er jeg sikker på, at vi nok skal løse som hold, lyder det fra Mensah.

Returopgøret mod Braga i tredje runde af Europa League-kvalifikationen spilles ugen efter i Portugal.

Den samlede vinder efter de to kampe skal i playoffrunden om en plads i gruppespillet møde vinderen af opgøret mellem schweiziske FC Thun og russiske Spartak Moskva.

/ritzau/