Både fodbolddirektør og cheftræner er tilfredse med 2019/2020-sæsonen i Brøndby, men der skal stiles højere.

Målsætningen hed top-3, men Brøndby endte som nummer fire i 3F Superligaen. Alligevel var det en godkendt sæson.

Sådan lyder det samstemmende fra klubbens fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, og cheftræner Niels Frederksen.

- Der er ingen i Brøndby, som går rundt med armene over hovedet over en fjerdeplads. Det skal vi aldrig gøre, og det kommer vi aldrig til, siger Carsten V. Jensen til klubbens hjemmeside.

- Men vi skal også være tilfredse, når der bliver leveret solidt, med de forudsætninger der er til rådighed. Og det er der blevet, vil jeg sige.

Brøndby solgte i vinterpausen anfører og topscorer Kamil Wilczek og midtbaneprofilen Dominik Kaiser, som tilsammen havde scoret 30 af holdets mål i alle turneringer.

En ny strategi med større satsning på egne talenter skulle få bugt med de blodrøde tal på bundlinjen, men det gav også en tyndere offensiv.

- Vi må konstatere, at vi i foråret havde for store problemer med at skabe store chancer og score mål som en generel ting, siger Niels Frederiksen.

- Det havde ikke nødvendigvis kun noget at gøre med, at vi mistede nogle målscorere på holdet. Det har også noget at gøre med, at vi skal arbejde mere, med de relationer vi har på banens sidste tredjedel.

Han er dog meget tilfreds med, hvordan unge spillere som Morten Frendrup, Jesper Lindstrøm, Anis Slimane og Andreas Bruus har gjort det i sæsonen. Den holdning deler fodbolddirektøren.

- Jeg synes, vi kan se resultatet nu. Vi er kommet nogenlunde helskindet gennem den periode, hvor der er blevet truffet nogle væsentlige valg. Samtidig har vi et potentiale at gå på, siger Carsten V. Jensen.

- Jeg vil gerne rose trænerteamet. Jeg kender mange trænere, som ikke ville være tilfredse med det og hellere ville pege på, hvilke spillere de gerne ville have udefra. Men det var ikke en mulighed.

Brøndby vandt kun tre af de ti kampe i mesterskabsspillet, men til gengæld tabte holdet også kun to gange. Og man tabte ikke en eneste kamp til medaljetagerne fra FCM, FCK og AGF i de seks møder.

Brøndby sluttede sæsonen med 56 point på fjerdepladsen. Det var otte færre end AGF på tredjepladsen og to mere end AaB på femtepladsen. Det blev til 56 scoringer i ligaen, hvor man lukkede 42 mål ind.

/ritzau/