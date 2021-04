»Jeg kan forstå, ’CV’ havde været meget oprevet efter kampen. Han forlangte først at få taletid på tv, men det kan man naturligvis ikke bare få på bestilling.«

Sådan lød det fra TV3 Sports sportschef, Kim Mikkelsen, efter den hårde kritik, som tv-produktionen fik af Brøndbys fodbolddirektør, Carsten V. Jensen, efter søndagens derby.

I situationen hvor FC Københavns Mohamed Daramy kunne sende riposten ind efter Kamil Wilczeks brændte straffespark til 2-1, var der vilde appeller på sidelinjen i Brøndby-lejren.

De var slet ikke i tvivl om, at Daramy var i feltet, før Wilczek sparket til læderet. Det ville medvirke til, at der skulle omspark til i situationen. Men VAR-vognen mente ikke, at der var beviser for, at Daramy var i feltet før tid. Og det var voldsomt frustrerende for Brøndby-lejren og Carsten V. Jensen

Ifølge Carsten V. Jensen havde VAR-vognen ikke gode nok billeder i situationen. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Ifølge Carsten V. Jensen havde VAR-vognen ikke gode nok billeder i situationen. Foto: Liselotte Sabroe

»Han forlangte først at få taletid på tv, men det kan man naturligvis ikke bare få på bestilling. Men vores ansvarlige derude talte med ham, og her var han rasende og sagde, at TV3 Sport kunne komme til at koste ham og Brøndby mesterskabet. Når det er hans synspunkt, forstår jeg bedre, at han har været oppe i det røde felt, og derfor tror jeg, at det er bedst, hvis vi eventuelt tager en snak med ’CV’, når hans puls har lagt sig,« siger Kim Mikkelsen til TV3 Sport og fortsætter:

»Generelt kan jeg sige om tv-produktioner, at vi ikke har noget retningslinjer for, hvordan vi skal producere kampene. Det ville være helt usædvanligt, hvis der var en hvidbog, der i detaljer beskriver, hvad vi skal, og hvad vi ikke skal.«

Kim Mikkelsen understreger samtidigt, at der er kampe, hvor man kunne have tænkt sig endnu bedre billeder af enkelte situationer, men at der også er kampe, hvor billederne er bedre end man kan ønske sig.

TV3-bossen slår også fast, at deres produktion ikke handler om, at de skal lave det bedst mulige produkt til brug af VAR-dommerne.

Kim Mikkelsen mener at løsningen på problematikken kan være, at Divisionsforeningen og klubberne selv kan sætte ekstra kameraer op til VAR-brug.

Det vil TV3 nemlig ikke have nogle problemer med, at de satte op.