Man glæder sig på den ene side og græder i hjertet på den anden.

Sådan beskriver Brøndbys ejer, Jan Bech Andersen, salget af Christian Nørgaard til Fiorentina.

»Det er altid hårdt men også en del af gamet. Når der kommer sådan nogle tilbud, er man nødt til at kigge meget seriøst på det, selvom det på den korte bane ikke gør de sportslige betingelser bedre. Men jeg synes, vi har rustet os med Dominik Kaiser og har en bred midtbane,« siger Jan Bech Andersen til B.T. Sport.

Snart står der europæisk fodbold på menuen, og Jan Bech Andersen havde da gerne beholdt Nørgaard.

»Vi kunne bare have sagt nej, men vi blev også nødt til at se på de ting, der er vigtige. Nogle gange er man nødt til at smede, mens jernet er varmt. Vi er også nødt til at lytte til ham, og hvad han havde lyst til. Han ville gerne afsted. Nu har vi opjusteret forventningerne, ser ud til at komme ud med overskud, og så ligger der en masse symbolik og signalværdi i, at unge spillere kan se,de kan udvikle sig hos os,« siger Brøndby-ejeren.



Klubben har fået 26 millioner for Christian Nørgaard.

Jan Bech Andersen er både glad for og ked af salget af Christian Nørgaard. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh Vis mere Jan Bech Andersen er både glad for og ked af salget af Christian Nørgaard. Foto: Jonas Skovbjerg Fogh

Et beløb, som flere ærgerlige fans på de sociale medier mener er for lidt.

»Hvor mange Superliga-midtbanespillere, der ikke har scoret mere end fem-ti mål, er blevet solgt for mere end 25 millioner over de sidste fem år? Du kan altid diskutere pris. Nu er der så nogle bonusser her, der kan blive udbetalt, så det ser rigtig fint ud. Man kunne have håbet på mere senere, men jeg synes ikke, det er uambitiøst. Vi har en ansvarlighed som selskab. Der er mange, der griner af os og økonomien på Vestegnen. Det er vigtigt, at vi kan vise omverdenen og aktionærerne, at vi kan drive en ansvarlig fodboldklub,« siger Jan Bech Andersen, der ikke har lukket Brøndbys transfervindue.

»Vi var godt klar over, der ville ske et eller andet i transfervinduet. Vi er i fuld gang med at forstærke holdet. Idéen er at komme stærkere ud,« lyder det.