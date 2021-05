Brøndby-stjernen Jesper 'Jobbe' Lindstrøm blev præsenteret for et direkte rødt kort, da Brøndby missede chancen for at overtage Superligaens førsteplads efter et 1-2-nederlag til FC København i Parken.

Halvvejs inde i anden halvleg stemplede Lindstrøm pludselig og umiddelbart uprovokeret Rasmus Falk på læggen, og så var det ned i omklædningsrummet.

Brøndbys cheftræner, Niels Frederiksen, havde efterfølgende sin egen analyse af situationen, der sendte Brøndby en mand i undertal.

»Da jeg så det ude fra bænken, tænkte jeg 'hvad fanden skal han have rødt for?' Men når jeg ser det nu, er det fuldstændig fair, at han får rødt. Men det, der sker, er, at der bliver begået et klokkeklart frispark på Hedlund fem sekunder før, som vi ikke får,« sagde Niels Frederiksen til TV3 Sport efter kampen.

»Og så laver 'Jobbe' det røde kort i irritation. Det er ikke en undskyldning, for det må han ikke gøre. Det skal han være klog nok til at lade være med. Men jeg tror, at det er det, der sker.«

Brøndby-bossen kan nu se frem til at undvære nøglespilleren i sæsonens to sidste og helt afgørende kampe mod AGF og FC Nordsjælland.

Men Niels Frederiksen er fortrøstningsfuld:

»Så sætter vi en anden på banen, der kan nogle andre ting. Vi kan ikke erstatte 'Jobbe' én-til-én, men vi kan få nogle andre kvaliteter på banen. Vi skal nok stille et slagkraftigt hold i de sidste to kampe,« lød det fra cheftræneren.