Brøndby IF scorede 37 mål i efterårssæsonen i Superligaen, og 29 af dem stod Kamil Wilczek, Dominik Kaiser og Hany Mukhtar for.

Nu er de tre profiler fortid på Vestegnen, men alligevel har ledelsen valgt at skrue op for forventningerne. Nu skal Niels Frederiksen ikke slutte blandt de seks øverste, men i stedet for vinde medaljer med Brøndby. Kort sagt: Brøndby skal slutte i top-3.

Synes du, at målsætningen fra ledelsen er fair?

»Jeg føler hele tiden, at vores målsætning har været top-3, og den synes jeg, vi skal holde fast i. Jeg kan godt lide, at vi er ambitiøse og stiler højt. Det skal man gøre i en klub som Brøndby, der betyder meget for mange mennesker. Hvis det så ikke lykkes, så må vi jo revurdere og tænke over, om vi så var ambitiøse alligevel,« siger Niels Frederiksen, få dage inden Brøndby indleder forårssæsonen i Odense mod OB.

Brøndby er på nuværende tidspunkt nummer fire i Superligaen, og de har fire point op til AGF på tredjepladsen.

Selvom Niels Frederiksen mener, at den nye målsætning er fair, så er han klar over, at der kan komme problemer i foråret:

»Vi ved godt, at usikkerheden omkring vores præstationer og resultater på kort sigt er steget, fordi vi ikke med sikkerhed ved, om de spillere, der skal tage over for Wilczek, Kaiser og Mukthar, vil lykkes med det på den korte bane.«

Cheftræneren mener, at ledelsens opfattelse af Brøndby er den samme som mange andres:

»Der er meget snak omkring os fra blandt andet medier og fodboldfans. Og vi har bare den samme forventning som dem – at Brøndby skal være med i toppen og være med til at præge og dominere dansk fodbold.«

Brøndby-træneren understreger, at han mener, Brøndby har et fint spillermateriale, selvom mange unge spillere er en del af truppen.

Og Niels Frederiksen mener derfor også, at der er ved at ske en stor ændring i klubben:

»Det, vi er ude i, det er jo ikke en slankekur, det er en livsstilsændring. Altså, det er en vedvarende ændring i måden, vi fungerer på som klub, som vi er i gang med.«

Hen over vinterpausen har Brøndby valgt en ny anfører samt et nyt anførerråd. Det er midterforsvareren Andreas Maxsø, der overtager anførerbindet efter Kamil Wilczek.

Cheftræneren mener, at spillertruppen har taget godt imod de nye ændringer, ligesom truppen har håndteret afgangen af de tre profiler godt og professionelt

Og selvom Niels Frederiksen har en tro på et godt forår i Superligaen, så er usikkerheden der naturligvis. Men han ved godt, hvad han vil se i Odense på søndag:

»Jeg håber meget på, at vi ser et Brøndby-hold, der er en kollektiv enighed, der løber for hinanden og presser sammen,« slutter han over for B.T.