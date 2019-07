Det er nogle hårde opgaver, der venter Brøndby i Europa, men klubbens fodbolddirektør ser fordel i programmet.

Brøndby fik mandag sat navn på en mulig modstander i tredje runde af Europa League-kvalifikationen, og her kan portugisiske Braga potentielt vente.

Inden da skal Brøndby dog lige forbi anden runde af kvalifikationen, hvor polske Lechia Gdansk er modstanderen. Torsdag skal Brøndby en tur til Polen i det første af to opgør.

Brøndby-fodbolddirektør Carsten V. Jensen fremhæver, hvorfor Europa betyder så meget for fodboldklubben.

- Når man som klub taler om Europa, så er det med til at tegne den klub, man er.

- Man skal have en vis størrelse og ambitionsniveau, før man hver sæson taler om Europa, og for Brøndby er europæiske kampe med til at styrke vores identitet, siger han til klubbens hjemmeside.

Carsten V. Jensen, som denne sommer skiftede fra FC Nordsjælland til Brøndby, har i de seneste mange år set Brøndby ryge hurtigt ud i Europa.

- Man må desværre konstatere, at vi igennem mange år ikke har spillet gruppespil, og vi har selvfølgelig alle et ønske om, at Brøndby igen spiller med i gruppespillet, som er der, hvor gevinsten og den store prestige er.

- Nu er vi i kvalifikationsrunderne, og der skal Brøndby som minimum være hvert år i min bog, og så skal vi arbejde hårdt for at komme så langt, vi kan komme, siger fodbolddirektøren.

Han anser Lechia Gdansk som en svær modstander, men ser en fordel i at starte ude og slutte hjemme.

- Når man møder en ligeværdig modstander ligesom Lechia Gdansk, så mener jeg, at det er en lille fordel, at vi starter ude og slutter af hjemme.

- Men uanset modstander så skal man være klog i sin tilgang til europæiske kampe. Det handler om at anerkende, at der er andre elementer i spil i Europa end i Superligaen, siger han.

Hvis Brøndby skulle gå videre fra anden runde, så ligner det et opgør mod Braga i den efterfølgende runde.

Det har Carsten V. Jensen bemærket, og mod Braga ser han en fordel i at slutte på udebane.

- Det er selvfølgelig en stor mundfuld, men når man møder en formodet stærkere modstander, så er det ikke dumt, at vi starter hjemme først og holde marginen lille på hjemmebane, så man kan tage på udebane i returopgøret og spille sin chance for en overraskelse.

- Det er jo set før i Brøndby-historien, at vi kan overraske, påpeger Carsten V. Jensen.

Brøndbys kamp ude mod Lechia Gdansk spilles torsdag klokken 19.

