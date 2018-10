Brøndby-boss Jan Bech Andersen tror på, at Ebbe Sand kan få succes med at skabe store resultater i klubben.

Tidligere onsdag blev Ebbe Sand introduceret som kommende sportsdirektør i Brøndby fra årsskiftet, når Troels Bech træder af.

Hovedaktionær og bestyrelsesmedlem Jan Bech Andersen fremhæver Ebbe Sands indgående kendskab til klubben på den københavnske vestegn.

- Ebbe kender Brøndby efter syv fantastiske og meget succesfulde år i klubben og ved, hvad der skal til for at skabe unikke resultater i en klub som Brøndby.

- Han kender klubbens dna, og han har en stor respekt for, at det er fællesskabet, der vægter højest på vestegnen. Ingen er over klubben, siger Jan Bech Andersen til klubbens hjemmeside.

Han peger på, at Ebbe Sand siden sin aktive karriere har prøvet lidt af hvert i fjerne afkroge af verden.

- Rent praktisk har Ebbe rigelig erfaring med at lede en organisation med sine seks år med fodboldakademiet i Shanghai samt fem år med sit store projekt i Dubai, som har givet ham masser af erfaring og ballast i forhold til at skabe teams, som supplerer hinanden.

- Ebbe har igennem mere end 20 år i den professionelle fodboldverden oparbejdet et stort netværk til både spillere, ledere og trænere, siger Jan Bech Andersen.

Ebbe Sand har taget den højeste træneruddannelse i Dansk Boldspil-Union (DBU), og han har har været sportslig rådgiver i Schalke fra 2015 til 2017.

- Flere af Ebbes tidligere holdkammerater er i dag agenter og fodboldeksperter, og efter syv år som stor profil i Bundesligaen har Ebbe et enestående netværk og et godt navn i udlandet, der åbner en masse døre.

- Endvidere har Ebbe igennem fra 2008 til 2014 været angrebstræner på det danske A-landshold og derigennem oparbejdet tætte relationer til mange af de bedste danske spillere samt til DBU.

- Som sportsdirektør er ens ry og omdømme afgørende i forhold til at tiltrække og sælge spillere, og her har Ebbe et navn som få andre i dansk fodbold, siger Jan Bech Andersen.

Det er aftalt, at Ebbe Sand og Troels Bech mødes et antal gange i efteråret og begynder overdragelsen af opgaver.

