To årlige møder skal sikre fredelige kampe. Det siger borgmester Kent Max (S) efter hastemøde om derbyballade.

Det var i høj grad misforståelser, der ledte til voldelige sammenstød mellem politiet og to fangrupperinger efter søndagens derbyopgør mellem FC København og Brøndby IF.

Bedre kommunikation skal fremover sikre ro omkring kampene.

Sådan lyder det fra Brøndbys borgmester, Kent Max Magelund (S), torsdag.

- Vi skal sørge for, at kommunikationen bliver bedre fremover, så der ikke opstår sådan noget.

- Man ved, når man er ophedet - og det er både som fan og politiet - så ryger der nogle finker af fadet, som kunne være undgået, hvis man havde haft nærmere dialog forude, siger Kent Magelund.

På et lukket hastemøde onsdag om derbyballaden blev der af den grund besluttet, at der fremover skal afholdes to møder årligt for at evaluere kampenes forløb.

Under mødet deltog repræsentanter fra Københavns Vestegns Politi, Brøndby IF, Fri Sport samt fanklubberne Brøndby Support og Alpha.

De to årlige møder skal sørge for, at de involverede parter får et godt kendskab til hinanden, lyder det.

- Det er nemmere, når man står over for en, man har siddet med i et møde og kender - frem for, at der kommer en vildt fremmed hen, hvis der opstår konflikter, siger borgmesteren.

Magelund peger samtidig på, at der ved søndagens derby var mange betjente til stede fra forskellige politikredse, som for første gang var med til en Brøndby-kamp. Og det kan have eskaleret konflikterne.

- De kender ikke de samme personer, som vi kender. Og det er noget, man så vil stramme op på, siger han.

- Hvis man er vant til at komme i Brøndby, så ved man, hvad det kan udarte sig til. Kommer man fra en af de andre sydsjællandske kredse, så kender man måske ikke Brøndby-jargonen, siger han.

Siden 2015 har parterne afholdt møder under det såkaldte Fairplay-samarbejde for at fremme positiv fankultur.

Sidst var dog for to år siden efter pokalsemifinalen mellem Brøndby og FC København.

Københavnerne sendte ved den lejlighed hjemmeholdet ud af DBU Pokalen med en kneben 1-0 sejr.

Flere Brøndby-fans forsøgte herefter at komme igennem politiets afspærringer for at få fat i udeholdets tilskuere.

Politiet blev angrebet så voldsomt, at de følte sig nødsaget til at anvende tåregas mod de aggressive Brøndby-fans, lød politiets forklaring dengang.

Hverken Brøndby IF eller fanklubberne ønskede at kommentere hastemødet over for Ritzau.

Københavns Vestegns Politi har ikke mulighed for at stille op til et interview, men politiinspektør Mogens Lauridsen siger følgende i en skriftlig kommentar:

- Vi er glade for den mulighed for dialog mellem politi, kommune, fodboldklub og fans, som mødet gav, siger han.

