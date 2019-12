Cheftrænerne i Kvindeligaen har peget på Nicoline Sørensen som efterårets profil i Danmarks bedste række.

Landsholdsangriberen Nicoline Sørensen er suveræn topscorer i Gjensidige Kvindeligaen, og søndag har hun modtaget hyldest for sit efterår med 16 mål i 14 kampe.

Brøndbys 22-årige måltyv er blevet kåret til efterårets profil i rækken, og hun modtog prisen på Brøndby Stadion i forbindelse med superligakampen mellem Brøndby og FC Midtjylland.

Det er de otte cheftrænere i kvindeligaen, A-landstræner Lars Søndergaard og U19-landstræner Søren Randa-Boldt, der har peget på Nicoline Sørensen.

Undervejs i efteråret har hun blandt andet scoret to hattricks, og landstræner Lars Søndergaard har også været imponeret af angriberens præstationer.

- Nicoline Sørensen har været outstanding i efteråret, hun har været stabil på et niveau over alle andre, siger landstræneren.

Nummer to på topscorerlisten er Fortuna Hjørrings Caroline Møller Hansen, der har scoret fire gange færre end Nicoline Sørensen.

Til gengæld kan Fortuna-spilleren glæde sig over, at nordjyderne fører Gjensidige Kvindeligaen ved vinterpausen med et point ned til Brøndby - blandt andet fordi vestegnsklubben blev taberdømt i en kamp mod FC Nordsjælland første runde.

/ritzau/