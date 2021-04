Det hører til sjældenhederne, at en Superligaklub går ud og beder sine fans om at holde sig langt væk fra en af klubbens kampe.

Men det ser Brøndby sig nu nødsaget til inden søndagens vigtige udekamp mod Randers. På klubbens hjemmeside har man lagt en bøn ud til fansene - med titlen 'På søndag skal Brøndby IF ses på tv'.

»Med Superliga-ordningen er der igen åbnet for fans på stadioner i 3F Superligaen, men det er vigtigt at understrege, at det kun er for fans af hjemmeholdet under de nuværende restriktioner.«

»Er man Brøndby-fan, skal man derfor ses vores kampe på udebane på tv og ikke på stadion. Det samme gælder for fans af de hold, vi møder på Brøndby Stadion. Derfor beder vi jer om ikke at møde op på Cepheus Park på søndag, hvor vi møder Randers FC,« skriver Brøndby IF.

Brøndby fans før superligakampen mellem Brøndby IF-Randers FC på Brøndby Stadion søndag den 25 april 2021

Meddelelsen kommer i kølvandet på virakken omkring Brøndbys forrige udekamp mod FC Nordsjælland, hvor flere Brøndbyfans var at finde på tribunerne, selvom Superligaens corona-reglement foreskriver, at kun hjmmeholdets fans må være til stede i Superligaen.

FC Nordsjælland måtte som konsekvens suspendere deres partneres samlet set godt 200 lægtebilletter til alle lokalopgør for resten af sæsonen.

»Vi er ærgerlige over, at der findes nogen, som bevidst gør så stor en indsats for at snyde og omgås regler og dermed give mange andre en dårlig oplevelse og samtidig sætter adgangen til stadioner i Danmark i denne periode i risiko for de mange, som har hungret efter muligheden for at nyde fodbold sammen igen,« skrev FCN i den forbindelse.

Der resterer fem runder af Superligaen - Brøndby er ét point efter FC Midtjylland på førstepladsen.