Jan Bech Andersen og Brøndby har fået grønt lys til at gennemføre en aktieemission på den anden side af nytår.

Helt som ventet har bestyrelsen i selskabet bag superligaklubben Brøndby godkendt udskydelsen af en aktieemission til den anden side af nytår.

Det blev vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling onsdag.

Oprindeligt var det planen, at Brøndby ville have gennemført aktieemissionen på denne side af nytår, men den er foreløbig skubbet til første kvartal i 2020.

For at tilføje kapital til klubben har bestyrelsen nu godkendelse til at lave en eller flere aktieemissioner, der i alt kan indbringe lidt over 156 millioner kroner. De nuværende aktionærer har fortegningsret til at købe de nye aktier i selskabet.

Pengene kan også hentes ved at konvertere gæld til aktier, hvilket kan være tilfældet for hovedaktionær Jan Bech Andersen, der ad flere omgange har lånt penge til Brøndby. Han har cirka 60 millioner kroner til gode i selskabet.

Derudover har Brøndbys bestyrelse onsdag godkendt, at yderligere cirka 31 millioner kroner kan tilføres ved salg af flere aktier eller konvertering af gæld. I dette tilfælde har selskabets nuværende aktionærer ikke fortegningsret.

Brøndby forventer at komme ud af regnskabsåret 2019 med et underskud på mellem 63 og 73 millioner kroner.

/ritzau/