Brøndby skal søndag forsøge at slå AGF og sikre mesterskabet. Udebliver sejren lurer en gigantisk skuffelse

Der kommer unægteligt til at være store følelser til stede på Brøndby Stadion, når AGF kommer på besøg søndag.

En sejr vil meget vel sende mesterskabet til Brøndby og sætte gang i en gigantisk guldfest. Men lige bagved lurer muligheden for den helt store skuffelse.

Skulle det ende uafgjort eller med et Brøndby-nederlag, så har FC Midtjylland chancen for at rende med guldet på sidste spilledag.

Brøndby-træner Jesper Sørensen har forberedt sine spillere på den situation, der venter dem, når de løber på banen til skæbnekampen.

- Det handler om at kunne spille en kamp, hvor vi er i stand til kontrollere vores følelser.

- Det var noget, som jeg også sagde til truppen efter det seneste nederlag mod FC København. Vi blev en lille smule for følelsesladede i vores spil, siger Jesper Sørensen.

Brøndby-træneren henviser til 1-3-nederlaget til FCK for to uger siden, hvor Nicolai Vallys bragte Brøndby i front efter en halv time. Alt så godt ud, men så gik det galt, og FCK straffede Brøndby tre gange.

- Man ved, at man altid undervejs i en fodboldkamp kan komme i modvind. Det er dér, hvor man skal stole på hinanden og den struktur, man har bygget op. Og det skal vi gøre mod AGF, siger Jesper Sørensen.

AGF-cheftræner Uwe Rösler og hattrickhelten fra tirsdagens 3-2-sejr over FCK, Mads Emil Madsen, har gjort det klart, at aarhusianerne kommer til Brøndby for at spolere den potentielle guldfest.

På papiret har AGF ikke har det store at spille for, og derfor er Jesper Sørensen usikker på, hvad der venter hans spillere.

- Kampen kommer til at få sit eget liv, og det er svært for mig at spå om kampbillede med alt det, der er på spil.

- Det bliver en kamp, hvor AGF har mulighed for at spille en anelse mere frigjort. Vi har til gengæld alt at spille om på et fyldt stadion, der vil sørge for at bære os frem, siger han.

Presset bliver nok især stort på Nicolai Vallys, der med vigtige scoringer og oplæg været afgørende for Brøndbys succes. Men det tynger ikke den 27-årige midtbanespiller, der kan hente sin første titel.

- Presset har været en af de ting, som har været nyt for mig. Men jeg har det godt i det, og jeg ville ikke være det foruden.

- Jeg er egentlig meget afslappet, og jeg er klar over, at det er naturligt, at der er et ekstra lag på kampen, siger Nicolai Vallys.

Den tidligere Silkeborg-spiller har en tro på, at han er i stand til at tøjle sine følelser, selv om der er meget på spil mod AGF.

- Jeg ved, hvad jeg skal ud og levere, og jeg har spillet vigtige fodboldkampe før. Det handler for mig om at finde det rigtige spændingsniveau, og det tror jeg, at jeg kan, siger han.

Sideløbende med Brøndbys opgør mod AGF tager FC Midtjylland imod Silkeborg.

Både Brøndby og FCM har 62 point i toppen af tabellen. Brøndbys målscore er dog syv mål bedre end midtjydernes.

