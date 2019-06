Brøndby ansætter U21-landstræner Niels Frederiksen som ny cheftræner. Det skriver fodboldklubben på sin hjemmeside.

Sportsdirektør Ebbe Sand udtaler om ansættelsen af Frederiksen:

»I Niels har vi fundet den cheftræner, som vi mener, er den helt rette til at stå i spidsen for Superliga-truppen og favne de sportslige mål vi som klub har sat os for de kommende sæsoner. Vi har været grundige og brugt den tid der skulle til. Brøndby IF skal spille medrivende og angrebslystent fodbold, og det matcher den tilgang Niels har til fodbold, hvilket har været afgørende for ansættelsen af Niels.«

»Niels og trænerteamet skal videreudvikle det fundament, vi står på i dag, og sikre en kontinuerlig udvikling i spillertruppen og større sammenhæng mellem Superliga-truppen og Brøndby Masterclass, uden at vi går på kompromis med vores sportslige målsætninger,« siger Ebbe Sand i en pressemeddelelse.

Niels Frederiksen står foran en EM-slutrunde med Danmarks U21-landshold, men han begynder som Brøndby-træner dagen efter, at landsholdet har spillet sin sidste EM-kamp.

Brøndby oplyser samtidig, at 48-årige Niels Frederiksen er ansat på en toårig kontrakt, og dermed løber kontrakten frem til d. 30. juni 2021.

Niels Frederiksen har to gange tidligere prøvet sig af som Superliga-træner.

Første gang var med Lyngby, som han også selv førte op i landets bedste række efter oprykning fra 1. division. Senere skiftede han til Esbjerg, som han også førte til knockout-kampene i Europa League.

BLÅ BOG: Niels Frederiksen * Navn: Niels Frederiksen. * Født: 5. november 1970 (48 år). * Nationalitet: Dansker. * Træneruddannelse: - 2001: Uefa A-licens. - 2011: Uefa Pro Licens. *Uddannelse uden for fodbolden: Kandidatgrad i økonomi, Syddansk Universitet. * Karriere uden for fodbolden: - 2008-2011 underdirektør i Dansk Bank. *Trænerkarriere: - 1990-1996: B 1913 (ungdomstræner). - 1997-2005: B 93 (ungdomstræner). - 2005-2006: B 93 (talentchef). - 2006-2008: Lyngby (U19 + talentchef). - 2009-2013: Lyngby (cheftræner). - 2013-2015: Esbjerg (cheftræner). - 2015-2019: Danmarks U21-landshold (cheftræner). - 2019- : Cheftræner for Brøndby IF. Kilder: Dansk Boldspil-Union. /ritzau/

Niels Frederiksen endte dog med at få en fyreseddel i det vestjyske i efteråret 2015 efter en dårlig sæsonstart i Superligaen.

Brøndby har været på trænerjagt, siden klubben fyrede tyske Alexander Zorniger i februar.

Assistenten Martin Retov har ageret midlertdig cheftræner siden dengang, men nu er der altså kommet en permanent løsning i Brøndby.

Selvsamme Retov sikrede fredag aften, at der er Europa League på programmet for Brøndby og Niels Frederiksen efter sommerferien, da det blev til en sejr på 4-2 over Randers i sæsonens sidste kamp.

Opdateres...