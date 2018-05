Efter år med nedture væsentlig større end successer var pokaltriumfen en forløsning så stor, at øjenkrogene blev fugtige hos Brøndby-anfører Johan Larsson.

Hvis nogen skulle være i tvivl om, hvad det betød for Brøndby-spillerne endelig igen at vinde et trofæ, så var det bare zoome teaterkikkerten ind på anfører Johan Larsson, da holdkammeraten Kamil Wilczek i overtiden reelt afgjorde pokalfinalen med sit mål til 3-1.

Euforisk stormede han mod den matchvindende polak fuldstændig overvældet af følelser.

»Lige da Kamil scorer, ryger proppen af mentalt. Det var så dejligt pludselig at kunne slappe af,« fortæller han.

Larsson er en af de spillere fra Brøndbys førsteholdstrup, der trods sine bare treethalvt år i klubben, har været der længst. Han har oplevet klubben være på vej mod total opløsning, da resultaterne svigtede, Oscar-sagen rullede og Thomas Frank sagde op som cheftræner, og netop derfor var pokaltriumfen en ekstrem oplevelse:

»Jeg har prøvet en hel del med Brøndby. Der har været en del udfordringer mentalt og personligt. Jeg var med under Thomas Frank, og da vi fik Auri, hvor det gik helt galt, og jeg syntes, at det var en forkert vej at gå. Det var ikke ud fra de præmisser, jeg havde skrevet kontrakt på. Så at vi har fået vendt det til det her… Altså da vi scorer til 3-1, var det faktisk svært at holde tårerne tilbage. Jeg nåede at tænke: Hold da kæft, det er første gang, jeg er tæt på at græde under en fodboldkamp,« siger han.

»Hvis vi skal snakke om, at Brøndby er på rette vej, så skal man kunne leve op til nogle forventninger. Det synes jeg, at vi gør i dag, og derfor betyder det ekstra meget, når man har været med i en lang nedtur.«

»Når du vinder noget, er du med i historiebøgerne. Jeg tror ikke, der er så mange i Bøndby, der kommer til at huske 2017, for der tabte vi finalen. Men lige nu skriver vi vores historier. Vi er pokalvindere 2018, og det kan ingen tage fra os,« lyder det fra Larsson.

Om historien skal have endnu et nævneværdigt kapitel kan Brøndby-spillerne give en stor indikation om allerede mandag, når et direkte opgør mod konkurrenterne i Superligaen, FC Midtjylland, kommer til topbrag på Brøndby Stadion.

Pokaltriumfen smager sødt, men Johan Larsson og holdkammeraterne har appetit på mere. Derfor skulle pokaltriumfen heller ikke fejres med mere end en enkelt øl.:

»Vi skal komme flyvende på mandag. Vi har været så gode på hjemmebane – også på udebane – men især på hjemmebane. Vi har været et fort. Vi glæder os sindssygt meget. Vi har slået Midtjylland fire ud af fire gange, og vi går også efter den femte,« siger viceanfører Christian Nørgaard.

Pokaltitlen var Brøndbys syvende i alt. Den seneste blev vundet i 2008.