Brøndby kan lukke 225 tilskuere ind på stadion i søndagens hjemmekamp mod AGF i Superligaen.

Og andre klubber har også fundet vej til at drysse fans og sponsorer ud til de kommende kampe, efter at der er åbnet op for at kunne lukke samlet set 500 mennesker ind på stadion.

Men fælles har klubberne et ønske om at kunne lukke langt flere ind på lægterne.

- Vi er rigtig ærgerlige over, at vi kun må lukke cirka 225 fans og sponsorer ind til kampen på søndag, siger Brøndby-direktør Ole Palmå til klubbens hjemmeside.

- Det er vores håb, at myndighederne snart vil løfte det forbud, som det reelt er, og give os mulighed for at lukke endnu flere ind med udgangspunkt i de omfattende protokoller, der er blevet udarbejdet, siger han.

Direktøren mener, at det er både muligt og forsvarligt med flere fans på stadion.

- Til kampen på søndag har vi taget den ekstraordinære beslutning, at vi trækker lod blandt de mest loyale sæsonkortholdere, og vi ser frem til at modtage dem og give dem en rigtig god oplevelse.

- Men det fjerner ikke ærgrelsen over, at vi gerne ville have haft mulighed for at lukke langt flere ind, siger Ole Palmå.

Under de nuværende coronarestriktioner vil Brøndby lukke cirka 225 fans og partnere ind, og der vil derudover være cirka 275 folk på arbejde på kampdagen.

De 275 inkluderer de to superligamandskaber, trænerstabe og sundhedspersonale, samt tv-produktionshold, journalister og fotografer, greenkeepers, stadionpersonale, vagter og øvrige medarbejdere.

Brøndby-sikkerhedschef Mickel Lauritsen kalder det en meget speciel situation og en anderledes måde at gå til fodbold på.

For at imødekomme myndighedernes retningslinjer om social afstand bliver trapperne til det enlige åbne tribuneafsnit ensrettet, så man bevæger sig op i den ene side af tårnet og ned i den anden side.

- Samlet set er vi flere på arbejde, end der er fans og partnere på stadion, hvilket understreger hvor ekstraordinær situationen er, siger Mickel Lauritsen.

/ritzau/