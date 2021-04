Hvis det rigtige tilbud lander på fodbolddirektør Carsten V. Jensens bord, er han klar til at sælge.

Flere af Brøndbys spillere har gjort sig positivt bemærket i denne sæson, og hvis det betyder, at andre klubber er interesserede, så er man klar til at sælge.

Det fortæller Carsten V. Jensen, der er fodbolddirektør i superligaklubben, til Ekstra Bladet.

- Der kan godt komme et eller to store sommersalg. For spillersalg og europæisk gruppespil er de to store indtægtskilder, danske fodboldklubber kan sigte efter.

Det er dog langtfra sikkert, at Brøndby skyder nogle af sine profiler af over sommeren.

Fodbolddirektøren kan også se en mulighed i at øge spillernes værdi, hvis de i næste sæson kan vise sig frem i et europæisk gruppespil.

- Men det er lysende klart: Ligger det rigtige tilbud foran os, skal vi også slå til. Uanset om vi skal ud at spille europæisk fodbold eller ej, siger Carsten V. Jensen.

Nogle af de spillere, der har strålet for Brøndby i denne sæson, er Jesper Lindstrøm og Mikael Uhre.

21-årige Lindstrøm har undervejs i sæsonen scoret ni mål i Superligaen, hvor han også har bidraget med oplæg til ni mål.

Mikael Uhre er delt topscorer i Superligaen, hvor det indtil videre er blevet til 13 fuldtræffere.

I den anden ende af banen har anfører og forsvarsgeneral Andreas Maxsø spillet en afgørende rolle.

Præstationerne har været medvirkende til, at Brøndby lige nu topper Superligaen.

Siden sin ansættelse for snart to år siden har fodbolddirektør Carsten V. Jensen haft et klart mål om, at Brøndby i højere grad end i de seneste år skal være i stand til at sælge spillere til store summer på det rette tidspunkt.

Brøndbys position som tophold i Superligaen kommer på spil mandag, hvor klubben skal møde FC Midtjylland, der lige nu er på andenpladsen.

Der er to point mellem de to hold, og det betyder altså, at FC Midtjylland med en sejr kan gå forbi Brøndby.

/ritzau/