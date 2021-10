Jamen for filan da, det er det eneste, der ikke må ske!

Når man står bag en prestigefyldt pris, så er noget af det værste, der kan overgå en, at vinderen bliver lækket til omverdenen flere uger, før den glamourøse kåring skal finde sted.

Men det er tilsyneladende, hvad der er sket for arrangørerne af den store fodboldpris Ballon d'Or, som en gang om året gives til verdens bedste fodboldspiller.

Lige nu florerer der et billede på de sociale medier, som menes at vise slutresultatet for rækkefølgen på de 30 nominerede i den store kåring, som det franske fodboldmagasin France Footbal har stået bag siden 1956. Det skriver flere store europæiske medier.

Årets kåring har ellers været en af de sværeste i flere år at forudsige, da fodboldkongerne Lionel Messis og Cristiano Ronaldos dominans synes at være ovre.

I stedet har en række af superstjernerne i laget under budt sig til i 2021. Herunder en vis polsk angriber fra Bayern München, Robert Lewandowski, og danske Simon Kjær, som er blandt de 30 nominerede.

Lækket Ballon d'Or top-20 1. Robert Lewandowski (Bayern München)

2. Leo Messi (PSG)

3. Karim Benzema (Real Madrid)

4. Mohamed Salah (Liverpool)

5. Jorginho (Chelsea)

6. Kylian Mbappé (PSG)

7. N' Golo Kanté (Chelsea)

8. Erling Haaland (Dortmund)

9. Cristiano Ronaldo (Manchester United)

10. Kevin de Bruyne (Manchester City)

11. Gianluiggi Donnarumma (PSG)

12. Luka Modric (Real Madrid)

13. Giorgio Chiellini (Juventus)

14. Harry Kane (Tottenham)

15. Bruno Fernandes (Manchester United)

16. Ruben Dias (Manchester City)

17. Romelu Lukaku (Chelsea)

18. Pedri (Barcelona)

19. Neymar (PSG)

20. Riyad Mahrez (Manchester City)

Den danske landsholdsanfører behøver dog ikke finde smokingen frem, for netop Lewandowski topper listen foran Messi, mens Karim Benzema fra Real Madrid er stemt ind på tredjepladsen. Kjær er helt ude af top-20, hvilket kan ses i boksen herover.

Et lignende læk skete i 2018, hvor det lækkede billede viste sig at passe til punkt og prikke. Men om rækkefølgen fra det angiveligt lækkede billede fra i år holder stik, kan du finde ud af mandag den 29. november, hvor årets Ballon d'Or-prisuddeling finder sted ved et gallaevent i Paris.