Wanda Nara kunne ikke holde tårerne tilbage.

Forleden aften brød hun sammen for åben skærm foran millioner af tv-seere.

Hun er en af hovedpersonerne i vaskeægte sæbeopera, der lige nu har ramt italiensk fodbold. Den anden hovedperson er hendes mand, Inter-stjernen Mauro Icardi.

Omdrejningspunktet er kontraktforhandlingerne mellem klubben og fodboldspillerens agent - som også er Wanda Nara.

Vis dette opslag på Instagram No juegues con fuego te puede quemar Et opslag delt af Wanda nara (@wanda_icardi) den 2. Dec, 2018 kl. 3.06 PST

»Vores indstilling er, at vi vil blive. Men nogle beslutninger afhænger ikke af os. Vi må se. Lige nu vil vi ikke forlænge,« lød det fra Wanda Nara i programmet 'Tiki-Taka' hos den italienske tv-station Canale5.

Men hvad er alternativet? Det kunne se ud til, at den åbenmundede og konfrontatoriske Wanda Nara, der også styrer sin egen modelkarriere ved siden af, selv kan ende med at blive en stopklods for sin ægtemand - og klient.

Efter de seneste ugers ballade skriver spanske Marca, at hun eksempelvis er grunden til, at Real Madrid har valgt ikke at hente Mauro Icardi til den spanske hovedstad.

'I januar 2018 overvejede Real Madrid seriøst at give et bud på den argentinske målscorer, men de føler nu, at deres beslutning om at droppe forhandlingerne som et direkte resultat af Wandas opførsel er blevet retfærdiggjort,' skriver Marca, der ligeledes konstaterer, at Inter-ledelsen i øjeblikket er 'irriteret' over hendes fremtoning.

Vis dette opslag på Instagram #blackfriday we love you @missbaby_6 la foto che ti piace a te Et opslag delt af Wanda nara (@wanda_icardi) den 23. Nov, 2018 kl. 10.52 PST

Og situationen i Milano mellem Nara-Icardi på den ene side og Inter på den anden er da nærmest også eksploderet på det seneste.

Argentineren har nærmest sensationelt mistet sit anførerbind, og i sidste uge nægtede han at tage med til torsdagens udekamp i Europa League mod Rapid Wien.

Senest var angriberen heller ikke med i weekendens Serie A-kamp mod Sampdoria - og han har ikke spillet siden 9. februar. Han har ikke scoret siden midten af december.

I weekenden kom endnu et lavpunkt, da der blev kastet sten mod Wanda Naras bil, da hun med et af sine børn kørte forbi Inter-hjemmebanen i sin bil tidligt lørdag morgen.

I øjeblikket sidder Mauro Icardi og Wanda Nara sammen på tribunen og ser fodbold. Han spiller ikke. Foto: DANIELE MASCOLO Vis mere I øjeblikket sidder Mauro Icardi og Wanda Nara sammen på tribunen og ser fodbold. Han spiller ikke. Foto: DANIELE MASCOLO

»Jeg var i chok, da det skete. Jeg kunne ikke køre videre. Mauro sov derhjemme, så jeg ringede til Inter-bosserne, og de hjalp mig,« fortalte Wanda Nara mandag hos Canale5.

Her satte hun også ord på, hvad det har betydet for parret at, Mauro Icardi har mistet rollen som anfører.

»Det var som at skære Mauros ben af. Han er stolt over at bære Inter-trøjen og har aldrig tænkt på pengene. Jeg troede aldrig, at de kunne ske. Jeg er ofte i kontakt med klubbens ledelse, men det kom som en overraskelse for mig. Jeg opdagede det på Twitter,« sagde den grædende Wanda Nara i tv-programmet.

Og nærmest selvfølgeligt ringede Inter-direktør Giuseppe Marotta efterfølgende ind til selvsamme tv-program, hvor Wanda Nara var gæst.

Mens alt stadig var lutter idyl. Foto: STEFANO RELLANDINI Vis mere Mens alt stadig var lutter idyl. Foto: STEFANO RELLANDINI

»Vi vil have afsluttet den her kontrovers og få alle beroliget, mest af alt Wanda og Mauro,« sagde han og understregede, at det ikke skulle ses som en straf, at den argentinske stjerne fik frataget anførerbindet:

»I en familie må forældrene nogle gange tage nogle svære beslutninger for at se børnene vokse. Jeg har forklaret det for Mauro, og jeg har set Wanda græde, og det er jeg ked af. Vi gjorde det for at Mauro, klubben og tilhængerne. Jeg beder om, at I accepterer beslutningen med sindsro.«

I forhold til kontraktforhandlingerne lød det fra Inter-direktøren:

»Vi har en aftale med Wanda: Vi vil præsentere hende for vores tilbud om en kontraktforlængelse, og det vil vi gøre snart. Uden tvivl. Så kan de stille og roligt vurdere, om de vil acceptere det eller ej,« sagde Giuseppe Marotta.

Wanda posted a video on her Instagram burning a picture of her and Icardi pic.twitter.com/kDGq9x3021 — Inter Worldwide (@interworldwide_) February 18, 2019

Senere samme aften tog hele sagen yderligere et mærkeligt twist, da Wanda Nara på Instagram lagde en speciel video op.

Her kunne man - til fri fortolkning - se hende brænde billeder, hvor hun selv optrådte med Mauro Icardi.

Allerede da parret fandt sammen var det i øvrigt omgivet af enorm opmærksomhed i italienske og argentinske medier. Fra 2008-13 var hun nemlig gift med en anden argentinsk fodboldspiller, Maxi Lopez. De gik fra hinanden - og hun fandt i stedet sammen med Mauro Icardi.

Nu kan deres forhold ende med, at få hans karriere til at gå op i flammer.