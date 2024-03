»Vores venskab går langt tilbage – vi har været venner, siden vi var børn.«

Det er ikke bare hvem som helst, Aftonbladet fanger tirsdag eftermiddag, efter meldingen om Kristoffer Olssons alvorlige sygdom og indlæggelse kom fra FC Midtjylland.

Muamer Tankovic er en nær ven af svenskeren, og da det svenske medie ringer ham op, bryder han først fuldstændig sammen i gråd, men da han får samlet sig til at snakke, åbner han op om den svære besked, han fik tidligere.

»Jeg blev knust af nyheden. Det er jo en meget tæt ven, så det gør virkelig ondt,« indleder Tankovic, som har spillet 35 kampe på forskellige svenske ungdomslandshold med 'Koffe', som svenskerne kalder Olsson.

Kristoffer Olsson ligger i øjeblikket i respirator på Aarhus Universitetshospital. Foto: Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kristoffer Olsson ligger i øjeblikket i respirator på Aarhus Universitetshospital. Foto: Foto: John Thys/AFP/Ritzau Scanpix

»Jeg beder til Gud. Beder til, at han holder øje med 'Koffe' og sørger for, at Kristoffer vågner op igen og har det bedre nogensinde før,« fortæller svenskeren, der i øjeblikket tørner ud for cypriotiske Pafos FC.

Flere øvrige svenske fodboldskikkelser, klubber og organisationer har udtrykt deres støtte til Olsson i hans kamp mod sin pludselig hjernesygdom.

»Kæmp, min bror! Jeg beder for din helbredelse,« skriver Newcastle-angriber Alexander Isak for eksempel på Instagram, mens også det svenske fodboldforbund har sendt en besked mod landsholdsmidten.

»Hele den svenske fodboldfamilie tænker på dig og håber på din bedring,« skriver forbundet.

Kristoffer Olsson kom første gang til FC Midtjylland på lån fra Arsenal i 2014, inden han efter tre år skiftede hjem til AIK Stokholm i Sverige.

I 2022 hentede FCM ham så tilbage igen på lån fra Anderlecht, hvorefter han i sommeren 2023 skrev under på en fast kontrakt indtil 2026 med Ulvene.