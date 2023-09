Fredag aften tog Sunderland en overbevisende sejr på udebane over Sheffield Wednesday med 3-0 i den næstbedste engelske fodboldrække, men det er en hændelse udenfor banen, som løber med overskrifterne i England.

For selvom hån og latterliggørelse mellem forskellige fangrupper er en del af spillet, så tog to Sheffield Wednesday fans den for langt. Alt for langt.

Two Sheffield Wednesday fans after they played Sunderland last night…



Ban them for life. pic.twitter.com/h2njiV5kt8 — george (@StokeyyG2) September 30, 2023

Billeder fra kampen viser, hvordan de to fans står med en hånende latter mod Sunderlands fans, imens de viser et billede på en telefonskærm af en lille skaldet dreng, skriver flere britiske medier herunder Sky News.

Drengen på billedet hed Bradley Lowery, og han har en særlig plads i hjertet hos Sunderlands fans.

Han blev en fanfavorit på en sørgerlig baggrund tilbage i 2016. Lowery led af en sjælden form for cancer i hjernen, der primært rammer børn.

Da han løb på banen med Sunderland-spillerne til en kamp, varmede den glade, men alvorligt syge dreng mange Sunderlands fans hjerter, og daværende anfører Jermain Defoe og Lowery knyttede et stærkt bånd. Lowerys kamp var med ét klubbens kamp.

Bradley Lowery tabte desværre den kamp i 2017, seks år gammel.

Derfor vækker opførslen fra de to Sheffield Wednesday fans også stor vrede i England, og nu går politiet og Sheffield Wednesday ind i sagen.

'Vi fordømmer på det kraftigste denne uhyrlige og meget beklagelige opførsel. Vi kan kun undskylde for den smerte, det har påført Bradley Lowerys familie og venner,' skriver Sheffield Wednesday selv på X.

South Yorkshire Police har også bekræftet, at man er gået ind i sagen.

Bradley Lowerys familie har også reageret via den velgørenhedsorganisation, der er opkaldt efter Lowery og som støtter familier med kræftramte børn.

På organisationens Facebookside har Lowerys mor delt billederne og skrevet, at det gjorde hende 'så ked af det at se.'

'Hvad blev der af »cancer har ingen farve« og ikke mindst respekten overfor en familie, der mistede deres barn til kræft,' skriver hun videre.