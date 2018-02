Tottenham har flere stjerner, og en af dem er danske Christian Eriksen. Han er en helt vital spiller for London-klubben, mener den britske avis The Guardian i en større analyse af holdet.

Avisen skriver, om Tottenhams svagheder, at en af dem er, at så meget afhænger af Christian Eriksen.

»Danskeren er kun gået glip af syv kampe i denne sæson,« påpeger The Guardian.

»To af dem var ret lette sejre over APOEL Nicosia i Champions League. og en sejr i FA Cup'en over Wimbledon,« hedder det dernæst om de cypriotiske mestre og klubben fra den tredjebedste engelske række.

»Men der har også været en skrækkelig 1-0 sejr over Barnsley i Carabao Cup'en, et nederlag til West Ham i samme turnering og uafgjorte kampe mod Southampton (i Premier League) og mod Newport County (i FA Cup'en),« skriver avisen, inden den peger på, at Christian Eriksen er et symbol på, at Tottenham mangler bredde i truppen til for alvor at kunne true i kampen om mesterskabet.

»Når Eriksen ikke er med, savner Tottenham kreativitet. Érik Lamela er kommet tilbage fra sin skade, og nu har klubben købt Lucas Moura. Men det løser kun delvist problemet med manglende bredde,« skriver The Guardian.

Tottenham spillede søndag 2-2 ude mod Liverpool, og klubben ligger i skrivende stund nummer fem i Premier League - 20 point efter førende Manchester City.

I Champions League er klubben gået videre og har trukket de italienske mestre fra Juventus i ottendedelsfinalen.

ØVERST PÅ SIDEN KAN DU SE ET INTERVIEW MED CHRISTIAN ERIKSEN OM PREMIER LEAGUE, SKADER OG TOTTENHAM