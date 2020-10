4-0 til Atalanta talte sit tydelige sprog.

Der var klasseforskel, da det italienske tophold kom til Herning og gav de danske mestre en fodboldlektion i den første gruppekamp i Champions League.

Det var der ingen grund til at lægge skjul på for FCM-træner Brian Priske i evalueringen af kampen.

»Vi vidste godt på forhånd, at Atalanta ville være en stærk modstander, og det fik vi bevis for i dag, hvor vi fik set, hvad Champions League-fodbold er for en størrelse,« siger Brian Priske og fortæller, at det var de store personlige fejl, der gjorde mest ondt på ham.

Dem var der flere af i kampen. Især Jens-Lys Cajuste, som man kan læse i B.T.s dom over kampen, havde nogle store personlige boldtab.

»Vi spillede godt i de første 10 minutter, men derefter blev det svært og hårdt,« forklarer Brian Priske, der fortæller om sine tanker om, hvordan han skulle stække modstanderen, inden kampen:

»Man skal aldrig fortryde, men jeg havde da mine overvejelser, om vi skulle have spillet med tre centralt. Jeg synes som sagt, at vi starter rigtig fint, også i den formation, som vi kender, men når man laver så store fejl, som vi gør, så føler jeg ikke, at det har så meget at gøre med vores defensiv. Der var bare ikke plads til at lave de fejl. Det er hårdt at sluge og acceptere,« siger han og tilføjer:

»Vi har været sindssygt kyniske i de kvalifikationskampe, vi har haft, hvor vi har lavet få fejl, og så vælger vi at tage dem med ind i dag, og det er det, der gør mest ondt på mig. At det lige er i dag, at vi gør det. Omvendt ved jeg godt, at det lige i dag er en dag, hvor pulsen måske er 15 slag højere, end den plejer at være, og det har vi fået en rigtig god erfaring i.«

»Det, der ærgrer mig mest, er, at nogle af de mål, de får, der er det ikke engang, fordi de anstrenger sig, fordi vi af en eller anden årsag mister bolden eller ikke gør nogle af de ting, vi plejer. Men man skal ikke tage fejl af Atalanta. Det er et voldsomt godt hold,« forklarer Priske, der nu ser frem mod de kommende fem kampe i gruppespillet.

»Nu kender alle tempoet i de her kampe, og hvad der skal til for at være med i kampe som disse, så vi er klar til de næste fem kampe, som kommer,« lyder det.

Næste opgør for FC Midtjylland i gruppespillet hedder Liverpool på Anfield. Den kamp spilles på tirsdag.