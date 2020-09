FC Københavns manager, Ståle Solbakken, har ofte refereret til FC Midtjyllands manglende succes i Europa, når talen om de to klubber har lydt.

Onsdag fik midtjyderne så endelig hul igennem til minimum Europa Leagues gruppespil efter fem år tørke, da Young Boys blev slået noget så eftertrykkeligt med 3-0 i den næstsidste runde af Champions League-kvalifikationen.

Brian Priske gav efterfølgende ikke meget for det pres, der har været lagt fra københavnerne, og han slår fast, at han ikke er lettet over, at missionen nu er lykkedes.

»Jeg kan kun snakke på egne vegne, og det er et nej. Jeg er ikke lettet over noget som helst. Jeg er stolt over det, vi har præsteret. Jeg tror ikke, at vi som sådan føler noget pres udefra, hverken fra FCK og så videre eller medier,« siger Brian Priske og tilføjer:

»Vi er sindssygt ærgerrige i FC Midtjylland, og det har vi altid været. Det er det, der driver mig og drengene, fordi vi vil jagte de store ting. For mig er det et forkert ord at bruge. Vi har arbejdet stenhårdt for det, og så kan du også tillade dig at være stolt over det. Jeg synes, at de her drenge fortjener enormt stor ros og kredit for det arbejde, der er blevet leveret det sidste års tid. Det er stærkt først at hive et dansk mesterskab hjem på bedste vis og så steppe op i Europa, når det virkelig gælder.«

Young Boys, der har vundet de seneste tre schweiziske mesterskaber og været i fire europæiske gruppespil, var ikke så dårlige, som resultatet lyder. Især ikke i første halvleg, men det var også midtjydernes fortjeneste.

»Det var et godt hold, vi var oppe imod, det er der ingen tvivl om. Vi skulle bruge de første 45 minutter til lige at lære dem bedre at kende. De overrasker os ikke, men der er ingen tvivl om, at det er en af de bedste modstandere, vi har mødt som hold og gruppe. Vi stod imod dem i første halvleg, og så fik vi justeret nogle ting, så vi i anden halvleg kom lidt højere op - primært med de to forreste. Vores to midtbanespillere kom også tættere på, så det var lettere for Erik Sviatchenko og kompagni dernede. Og så fik vi den fornødne kvalitet, der skal til på bolden,« lyder det fra Brian Priske.

Han ville ikke nødvendigvis rangere dette kæmpe resultat over mesterskabet, men han er godt klar over, at det er stort.

»Vi er alle stolte over det danske mesterskab, det skal folk ikke tage fejl af, men der er ingen tvivl om, at det er et af de største resultater i klubbens historie. Det er første gang, at vi står i en Champions League-play off-runde, så det er stort. Det er kæmpe stort, og den jagter vi selvfølgelig nu - det gruppespil. Om det er større end et dansk mesterskab, det er svært at sige, synes jeg. Vi er stolte over resultatet og præstationen, og det er det vigtigste for os som hold.«

FC Midtjylland møder Slavia Prag i den sidste runde i Champions League-kvalifikationen. Runden bliver til forskel fra de forrige afviklet over to kampe.