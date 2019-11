Det lyder måske som et afsnit af en tv-serie, men den er altså god nok. Brian Nielsen – ja, den folkekære eksbokser – spillede poker med den taxichauffør, som Nicklas Bendtner blev dømt for vold imod.

Det skete kort efter den aften i starten af september 2018. Det fortæller Nicklas Bendtner i sin og forfatteren Rune Skyum-Nielsens bog 'Nicklas Bendtner – Begge sider'.

»Jeg hører også fra Brian Nielsen. Eksbokseren. Brian spiller poker af og til, og en uge efter sammenstødet sidder han til bords med chaufføren ved en privat turnering ude i Vanløse. De er i gang hele natten, og chaufføren blærer sig så meget med sagen, at Brian må bede ham klappe i.«

»Imens skriver pressen, at han er sygemeldt på ubestemt tid. Sygemeldt, men ikke mere syg, end at han kan sidde og spille om penge i 10 timer i streg,« fortæller Nicklas Bendtner i bogen.

Brian Nielsen husker ikke, om han har været i kontakt med Bendtner-lejren, men han husker stadig tydeligt den aften kort efter Bendtners sammenstød med taxichaufføren, hvor eksbokseren og taxichaufføren begge var til stede ved et pokerarrangement på Jyllingevej i Storkøbenhavn.

»Det er rigtigt. Det var kort efter, at episoden med Nicklas Bendtner var sket. Og der sad de og snakkede om episoden omkring bordet. Han var et fjols at høre på. Han var en rigtig vigtig-Per,« siger Brian Nielsen til B.T. og fortsætter:

»Han var arrogant og smart ad helvede til. Det endte med, at jeg sagde til ham: 'Enten holder du op, ellers klapper jeg dig en'. Ja, det sagde jeg til ham, for han var et fjols at høre på.«

Nicklas Bendtner og hans kæreste, Philine Roepstorff, havde natten til søndag den 9. september 2018 sat sig ind i en taxi fra DanTaxi efter en tur på natklubben Lusso i Indre By og et skænderi på herretoilettet.

Om bogen Titel: Nicklas Bendtner – 'Begge sider'

Forfatter: Rune Skyum-Nielsen

Forlag: Politikens Forlag

Udkommer: 5. november 2019

Vejl. pris: 300 kr.





Den køretur endte ikke som planlagt, for efter en kort tur forlod Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff taxien, da taxichaufføren ifølge Bendtner kørte den forkerte vej. Og da taxichaufføren kort efter vendte tilbage for at konfrontere Bendtner og kastede en genstand efter parret, slog Nicklas Bendtner taxichaufføren, så han brækkede kæben.

Den 31-årige angriber blev kendt skyldig i sagen og idømt 50 dages ubetinget fængsel, og først ankede Bendtner på stedet, men senere droppede han det og valgte at tage sin straf med fodlænke på i lejligheden i København.

Brian Nielsen mødte taxichaufføren kort efter, at hele episoden fandt sted, og inden at Nicklas Bendtner overhovedet havde modtaget sin straf. Og dengang havde taxichaufføren selv fortalt, hvad der var sket på den omtalte aften.

»Jeg tror, at der var nogle, der spurgte til episoden med Nicklas. Så begyndte han bare at sidde og forklare det. Han fortalte om aftenen som en rigtig vigtigmås. Jeg sagde bare til ham, at jeg forstår godt, at han har klappet dig en. Det sagde han ikke noget til. Hvad skulle han sige?« fortæller Brian Nielsen om mødet med taxichaufføren.

B.T. har spurgt taxichaufførens advokat, Mette Grith Stage, til Brian Nielsens møde med taxichaufføren.

»Det må også stå fuldstændig for Brian Nielsens egen regning. Det er ikke noget, min klient kan nikke genkendende til. Og han har ikke deltaget i nogen privat pokerturnering i Vanløse,« siger Mette Grith Stage og fortsætter.

»Når det så er sagt, synes jeg ikke, det er særligt klædeligt, at Bendtner kommer med disse beskyldninger rettet mod min klient. Min klient har stadig betydelige mén efter sit møde med Bendtner. Og jeg synes ikke, det er rimeligt, at han nu også skal svines til i Bendtners bog.«

Nicklas Bendtners og Rune Skyum-Nielsens bog 'Nicklas Bendtner - Begge sider' lander i handlen tirsdag 5. november.