Rasmine Laudrup er datter af Brian Laudrup - én af dansk fodbolds allerstørste gennem tiderne.

Og det har ikke altid været en ubetinget fordel, at ens far er verdensberømt.

Det fortæller Rasmine Laudrup i et større interview med TV2.

»Der er helt klart også bagsider ved at have en kendt far. Det kan være rigtig svært at finde en kæreste, man kan stole på.«

»Jeg har også haft et par svigt med nogle kærester, som har virket lidt mere interesseret i det liv, der handler om, at jeg er fra en kendt familie. Men jeg tror, at når de har fundet ud af, at man egentlig lever et ret normalt liv, så har det nogle gange ikke været spændende nok,« lyder det fra Rasmine Laudrup.

Hun fortæller, at så snart folk begynder at spørge mere end interesseret ind til hendes far, så er det 'farvel og tak'.

25-årige Rasmine Laudrup, der for et halvt år siden flyttede til Jylland for at forfølge en karriere inden for ridebanespringning, understreger, at hun har haft en dejlig barndom, hvor hun har rejst i mange lande. Men der har også været dage, hvor det har været svært:

»Jeg kan huske, at jeg mange gange i løbet af min barndom har tænkt, at jeg ville ønske, jeg bare var fra en ganske normal familie, der boede på en villavej og hed Nielsen til efternavn og cyklede i skole og havde nogle barndomsveninder,« fortæller hun.