EM-vinder, landholdslegende og fodboldekspert. Man kan putte mange titler på Brian Laudrup, og nu er der kommet endnu en til den tidligere fodboldspillers cv.

For i et opslag på sin Instagram-profil afslører Laudrup, at han fremover skal være klummeskribent for det engelske medie Daily Mail.

'Jeg er meget glad for at meddele, at jeg er blevet en del af Daily Mail Sport som ugentlig klummeskribent,' skriver Brian Laudrup i opslaget og tilføjer:

'Jeg ser frem til at dele mine synspunkter og meninger om skotsk og europæisk fodbold.'

Vis dette opslag på Instagram Announcement: I am very excited to announce that I have joined @mailsport as weekly columnist I am looking forward to sharing my views and opinions on Scottish and European football #scottishfootball #spfl #europeanfootball #dailymailuk Et opslag delt af Brian Laudrup (@brianlaudrupofficial) den 25. Jul, 2020 kl. 5.00 PDT

51-årige Brian Laudrup har i en årrække fungeret som fodboldekspert hos Discovery Networks, hvor han blandt andet dækker landsholdets kampe.

En ekspertrolle som den driblestærke landsholdslegende nu kan tage med sig over i rollen som klummeskribent hos den engelske avis.

Med sig i bagagen har Brian Laudrup en lang karriere fra flere af de store europæiske ligaer, hvor han blandt andet har spillet i Bayern München, Chelsea og Milan.

Derudover har han spillet for den skotske storklub Rangers i perioden 1994-1998. Brian Laudrup er desuden noteret for 82 landskampe for Danmark, hvor det blev til 21 mål i de rød-hvide farver.

Brian Laudrup (til højre) på det ikoniske billede efter sin udlignende scoring til 2-2 mod Brasilien i VM-kvartfinalen i 1998. Her sammen med Søren Colding. Foto: PATRICK KOVARIK Vis mere Brian Laudrup (til højre) på det ikoniske billede efter sin udlignende scoring til 2-2 mod Brasilien i VM-kvartfinalen i 1998. Her sammen med Søren Colding. Foto: PATRICK KOVARIK

B.T. har uden held forsøgt at få en kommentar fra Brian Laudrup.