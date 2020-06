Fuld opbakning!

Brian Laudrup og fru Mette Laudrup reagerede med stort overskud, da datter Rasmine Laudrup fortalte dem, at de havde fået en ny svigerdatter.

Det afslører Rasmine Laudrup på sin Instagram-profil, hvor en følger spørger, hvordan den 27-årige Laudrup-datter afslørede over for sine forældre, at hun var blevet kærester med dressurrytteren Cathrine Dufour.

»'Jeg er blevet forelsket, og det er i en pige'. Og så sagde de 'fantastisk',« skriver Rasmine Laudrup, der tidligere kun havde haft 'mande-kærester'.

Foto: Instagram: Rasmine Laudrup Vis mere Foto: Instagram: Rasmine Laudrup

For en uge siden kommenterede Rasmine Laudrup på sin overraskende kærligheds-rute - i en stor kærlighedserklæring til OL-aktuelle Cathrine Dufour.

»Jeg havde altid troet, at jeg skulle have en flot mand, et normalt job og to børn. Leve det normale liv, som alle andre gør. Det føltes bare aldrig rigtigt. Ingen af mine forhold eller job føltes rigtige, så så mødte jeg dig i en alder af 26.«

»Du fik alt til at falde på plads. At arbejde med heste og være sammen med dig var planen for mig hele tiden. Jeg har aldrig været mere sikker på noget i hele mit liv, end at jeg er din,« skrev Rasmine Laudrup.

Rasmine Laudrup er springrytter. Sammen med Cathrine Dufour driver hun en virksomhed i Roskilde, hvor de uddanner og sælger heste. Et samarbejde, de startede den 1. januar i år.