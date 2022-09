Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den danske fodboldlegende Brian Laudrup er på blot et enkelt døgn blevet forvandlet til persona non grata.

For efter det er kommet frem, at den tidligere landsholdsstjerne er med til at promovere Dubai i forbindelse med en kampagne for emiratet op til VM i Qatar, har både TV 2 og Politiken droppet deres samarbejde med ham.

En naturlig konsekvens af den massive kritik, som har ramt Brian Laudrup de seneste 24 timer, og som har efterladt adskillige danske fodboldfans med hovedrysten.

Det mener B.T.s fodboldkommentator, Lasse Vøge, der på ingen måde kan forstå Laudrups beslutning.

Foto: PETER CZIBORRA Vis mere Foto: PETER CZIBORRA

»Jeg ville ønske, at jeg kunne bidrage med et spændende perspektiv på sagen om Brian Laudrups promovering af Dubai, hvor der eksisterer et tvivlsomt forhold til menneskerettigheder. Men ligesom de fleste andre sidder jeg også bare tilbage med spørgsmålet: hvorfor?« siger han og fortsætter:

»Hvorfor stiller han sig op i den kø af danske sportshelte, der er villig til at sætte alt over styr for at flette fingre med en ørkenstat? Penge er selvsagt en stor del af forklaringen – men når man hedder Brian Laudrup, vil der da være en million muligheder for at tjene gode penge uden at sætte moralen på spil.«

Brian Laudrups reklamefremstød for Dubai sker endda på trods af, at danskerens egen datter, Rasmine, der er gift med dressurstjernen Cathrine Dufour, ville blive betragtet som kriminel i ørkenstaten på grund af sit ægteskab.

»Hvorfor blive heppekor for et land, hvor hans egen datter – der er gift med en kvinde – ville blive betragtet som en kriminel og i værste fald kunne risikere dødsstraf?« spørger B.T.s fodboldkommentator, inden han påpeger, at Brian Laudrup med sin beslutning bør have givet afkald på et liv i mediebranchen de kommende år.

»Hvorfor lukke døren til det, der har været hans levebrød siden karrierestoppet? TV 2 og Politiken kunne selvfølgelig ikke have Laudrup ansat, hvis de med troværdighed skal dække VM i Qatar kritisk. Og der vil sandsynligvis gå år, før andre medier vil røre Brian Laudrup,« siger Lasse Vøge.

Brian Laudrup begrundede fredag i et skriftligt svar til B.T., hvorfor han deltager som reklamesøjle for Dubai.

»Med tanke på, at Dubai hvert år besøges af 14 millioner turister, hvoraf cirka 65.000 er danskere, og vi er rigt repræsenteret af danske virksomheder, så er markedsføringen 'Where The World Celebrates' vel næppe forkert,« skrev han og tilføjede:

»I den forbindelse kan fodbold i almindelighed og et VM i særdeleshed noget særligt. Mennesker og kulturer fra hele verden kan være samlet om en begivenhed, hvor de både støtter deres eget land og samtidig kommer i kontakt med folk fra andre nationer.«

»Derfor tror jeg på, at vi lærer mere af at være sammen end at holde afstand fra hinanden.«