Brian Laudrup har fået nyt job - fremover skal han være ekspert på TV 2.

Dermed bliver han en del af det hold, som skal dække landsholdet, der fremover kan ses på kanalen.

Det har TV 2 offentliggjort i en pressemeddelelse.

Brian Laudrup har i en længere årrække været ekspertkommentator, når landsholdets kampe er blevet sendt på Discoverys kanaler - men nu skifter han altså til TV 2, der har sikret sig rettighederne til Danmarks landskampe fra 1. juni.

Og EM-guldvinderen fra 1992 glæder sig til fortsat at være en del af landsholdsdækningen.

»Jeg har haft det store privilegie i mange år at have dækket landsholdet på vej mod nye mål. Det har i dén grad været en stor følelsesmæssig og ikke mindst fodboldmæssig oplevelse – selvfølgelig med sidste års EM som foreløbigt klimaks. Da jeg blev spurgt af TV 2, om jeg kunne tænke mig at være en del af et fantastisk spændende hold bag dækningen af hele Danmarks landshold, kunne svaret kun være ja. Jeg glæder mig helt vildt,« siger Brian Laudrup.

På TV 2 skal Laudrup dog ikke være kommentator, men derimod ekspert i studiet. Her får han blandt andet selskab af Kenneth Perez, som også vil være en fast del af landsholdsdækningen.

Og tilgangen af de to tidligere landsholdsspillere vækker stor jubel hos Kristian Hyldgaard, der er kanalchef for TV 2 Sport og TV 2 Sport X.

»Med Brian Laudrup som ny ekspert får vi på TV 2 en af Danmarks mest markante fodboldeksperter med stor historik på det danske landshold. Brians præstationer som spiller taler for sig selv, og han brænder stadig for det danske landshold,« siger Hyldgaard og fortsætter:

»Kenneth Perez har udviklet sig til at være en knivskarp fodboldanalytiker i Holland, hvor han til daglig arbejder som ekspert hos ESPN, og jeg er sikker på, Kenneth kommer til at gøre mange seere klogere på taktik og analyse.«

»Begge er også kendt for deres lune og gode humor, og det passer rigtigt godt ind i vores dækning, hvor seerne – i godt selskab – får både fodboldfaglig næring og god stemning.«

