Brian Laudrup har mandag eftermiddag delt en stor – og ikke mindst god – nyhed.

'I dag, efter 10 års behandling og kontrol, blev jeg endelig erklæret rask,' skriver den 51-årige fodboldlegende om den kræftsygdom, han har kæmpet mod.

Tilbage i september 2010 fortalte han selv i en pressemeddelelse, at han var blevet ramt af en mild form for lymfekræft.

»Jeg er naturligvis chokeret over diagnosen, men samtidig afklaret med at der nu står en hård kamp foran mig. En kamp, jeg vil vinde. Jeg har heldigvis meget optimistiske meldinger fra lægerne at støtte mig til, og jeg agter derfor også at blive ved med at være ekspert i TV3's Champions League-studie,« fortalte Brian Laudrup dengang.

I opslaget på Instagram sender han en særlig tak afsted til det personale, der har hjulpet og behandlet ham gennem årene.

'Et kæmpe stort tak skal lyde til de fantastiske læger på Rigshospitalet,' skriver Brian Laudrup, der i 2010 kunne fortælle, at kræften heldigvis var blevet opdaget i et tidligt stadie.

Han er i dag ekspert og kommentator hos Discovery Networks, hvor han er en stor del af dækningen af både det danske landshold samt Europa League.

Med sig i bagagen har Brian Laudrup en lang karriere fra flere af de store europæiske ligaer, hvor han blandt andet har spillet i Bayern München, Chelsea, AC Milan.

Derudover har han spillet for den skotske storklub Rangers i perioden 1994-1998. Brian Laudrup er desuden noteret for 82 landskampe for Danmark, hvor det blev til 21 mål i de rød-hvide farver.

Ud over at være kommentator og ekspert kunne han for nylig skrive endnu en titel på sit cv. For han er begyndt at skrive klummer for det engelske medie Daily Mail.