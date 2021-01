Regelændringer betyder, at klubberne i de bedste fodboldrækker i England ikke må hente spillere under 18 år.

Da Storbritannien endeligt forlod EU ved årsskiftet, fik det også betydning for de engelske klubbers transfermuligheder.

Brexit betyder nemlig, at klubberne i Englands to bedste fodboldrækker ikke længere må hente spillere, hvis ikke spillerne indfrir kravene i et nyt pointbaseret system.

Michael Stensgaard, der er spilleragent og partner i rådgivningsfirmaet People in sport, forudser, at det nye pointsystem fremover kommer til at besværliggøre danskeres chance for at spille i de bedste engelske rækker.

- En spiller som Phillip Billing, der skiftede fra Esbjerg til engelske Huddersfield i 2013, kunne for eksempel ikke have gennemført samme skifte i dag, da de nye regler ville forhindre det, siger Stensgaard.

Det er nemlig afgørende, hvorvidt vedkommende har spillet europæiske kampe og landskampe, og det har de færreste spillere i dansk fodbold.

Hvis ikke Frederik Alves var blevet solgt fra Silkeborg til West Ham før nytår, så ville heller ikke han have været berettiget til en arbejdstilladelse i England.

- De ville i dag skulle forbi en større liga eller herrelandsholdet, hvis det skulle kunne lade sig gøre.

Michael Stensgaard er dog ikke i tvivl om, at de bedste danske spillere fortsat vil få direkte adgang til de største engelske klubber.

- De skal jo nok komme til de større ligaer alligevel, hvor de nemmere kan få samlet de nødvendige point sammen.

- Det er de unge talenter, som pointsystemet vil have konsekvenser for, da de vil have sværere ved at få adgang til de hold og den spilletid, som har afgørende betydning i systemet, vurderer han.

De nye regler bestemmer desuden, at englænderne ikke må hente udenlandske spillere, der ikke er fyldt 18 år endnu.

Reglen er en del af et forsøg på at fremme Englands egen talentmasse.

Michael Stensgaard har trods de nye regler i England fortsat store ambitioner på de unge spilleres vegne.

- Det er klart, at man skal ændre noget i sin strategi for sine klienter, men der er jo heldigvis andre markeder, hvor spillerne kan komme hen.

