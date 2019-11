I forbindelse med den altafgørende landskamp mod Irland mandag aften, har B.T. Sport bedt en roligan skrive et brev til landsholdet, som I kan læse herunder.

Kære Landsholdet

Mandag aften venter der en kamp, der har virkelig stor betydning for jer, men også for os fans.

Det er en kamp, der afgør, om vi kommer til EM på hjemmebane eller ej. Det er en kæmpestor kamp, som I lever for som fodboldspillere, og som vi lever for som fans. ALT er på spil.

Jeg var i Dublin i 2017, og jeg forventer måske ikke samme resultat i kampen, men jeg forventer, at vi efter kampen igen kan se frem mod en slutrunde. Jeg kan huske den der spænding og kriller i maven hele vejen op til kampen, og mens kampen var i gang. Man gik igennem samtlige følelser i kroppen. Men til sidst var det følelsen af stolthed og glæde, der fyldte. Og det skal være det, der fylder igen mandag aften.

Patrick Munck følger landsholdet i tykt og tyndt. Her ses han på Victoria Stadium i Gibraltar. Vis mere Patrick Munck følger landsholdet i tykt og tyndt. Her ses han på Victoria Stadium i Gibraltar.

Det betyder så sindssygt meget, at vi kommer til det EM i 2020. Det er noget, der samler landet både for dem, der går op i sporten, men også for dem, der ikke gør. At det så også er på hjemmebane, gør det bare endnu mere vildt og mere vigtigt, at vi kommer med.

EM på hjemmebane. Det er noget, som jeg tror, der ikke kommer til at ske i min levetid igen. Jeg vil blive fyldt med stolthed, hvis jeg kan stå og synge 'Der er et yndigt land' i en propfyldt Parken til en EM-slutrunde. Jeg vil gøre alt for at kunne komme ind og se alle kampene og støtte jer.

Det er sateme tæt på, at jeg er villig til at sælge min førstefødte for at komme ind og se kampene. Det er det næststørste, der nogensinde kommer til at ske for mig, ud over at blive far. Det er muligheden for noget unikt. Jeg har den der kriller i maven over, at der er nogle store oplevelser, der står på spring.

Derfor vil det også være en kæmpe skuffelse, hvis vi ikke kommer til den slutrunde. Irerne har alt at tabe, og vi har alt at vinde. Men jeg vil da stadig være der og sige. 'Okay, så tager vi den i Nations League.' Men vi er gået videre en gang i Dublin, og det var en fantastisk fest, så det skal vi bare gøre igen.

Jeg kan da også berette om, at fansene, der har taget turen til Dublin, har en optimistisk tilgang til kampen, men man aner også nervøsiteten. Langt de fleste taler dog om, at de glæder sig til EM, som om vi allerede nærmest er med, og det er også klart, når vi ikke har tabt i så mange kampe i træk.

Så lad nu være med at skuffe mig og de andre fans ved at tabe den kamp i Dublin mandag aften. Gå ud og gør det færdigt på den ene eller den anden måde.

Med det vil jeg sende jer på banen med ordene:

Gi' den nu bare fucking gas, drenge, og lad os så komme til EM på hjemmebane.

Patrick Munck, roligan.