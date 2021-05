Brentfords danske cheftræner var gennem en følelsesmæssig rutsjebanetur i skæbnekampen mod Bournemouth.

Fodboldklubben Brentford med flere danske spillere i truppen og Thomas Frank på trænerbænken er kun én sejr fra at rykke op i Premier League.

Lørdag slog holdet på hjemmebanen i London Bournemouth med 3-1 og skal den 29. maj møde Swansea om en plads i den bedste engelske række.

- Vi har opnået noget stort, og vi ved, at det ultimative er at vinde finalen, siger cheftræner Thomas Frank.

Brentford endte som samlet vinder af de to opgør mod Bournemouth med 3-2 efter at have tabt den første kamp med et enkelt mål og været bagud 0-1 i lørdagens kamp.

- Jeg smadrede min fod ned i iskøleren efter deres mål, siger Frank om scoringen, der bragte Bournemouth foran 2-0 samlet.

- Det var hårdt at være bagud 0-2, men jeg var ikke i tvivl om, at vi stadig kunne nå det. Det var en følelsesmæssig rutsjebanetur. Kun sport, og især fodbold, kan gøre sådan noget, siger danskeren.

Brentfords topscorer, Ivan Toney, fik udlignet Bournemouths føring efter godt et kvarters spil og scorede yderligere to gange i anden halvleg.

Det er 74 år siden, at Brentford senest var i den bedste række i engelsk fodbold. I finalen om oprykning møder holdet 29. maj Swansea på Englands nationalstadion, Wembley.

Sidste år formåede Brentford også at spille sig frem til finalekampen, men tabte til London-rivalen Fulham, der fra næste sæson igen skal spille i den næstbedste række efter at være rykket ud af Premier League.

/ritzau/AFP