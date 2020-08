Thomas Frank har i øjeblikket stor succes i Brentford og nyder opholdet i London. Men han vender hjem en dag.

Den danske succestræner Thomas Frank er blot en enkelt sejr fra at stå i spidsen for et hold i Premier League.

Tirsdag aften møder danskerens Brentford-hold på Wembley Fulham i playoff-finalen i den næstbedste engelske fodboldrække.

For den tidligere Brøndby-træner vil det være stort pludselig at træne et af de 20 hold i verdens mest profilerede liga.

- Det vil være det ultimative. Det er selvfølgelig noget, man drømmer om og gerne vil, men spørg mig om det efter kampen, så vil jeg med glæde sætte ord på det.

- Jeg er først og fremmest stolt over at være træner i Brentford i The Championship, som jeg vurderer til at være den sjette største liga (i Europa, red).

- Målt på omsætning og niveauet på holdene, så er det en kæmpe liga, som jeg er træner i. Men man vil jo gerne have mere, når man står på tærsklen til det forjættede land, siger han.

Thomas Frank var inden ansættelsen i Brentford cheftræner i Brøndby.

Her sagde han op i foråret 2016, efter at klubbens storaktionær og formand, Jan Bech Andersen, havde kritiseret Frank på et fanforum.

Efter tiden i Brøndby søgte Thomas Frank efter et job i udlandet, da han også ønskede at give sin familie en oplevelse. Familien tæller en hustru og tre børn.

Han startede som assistent i Brentford et halvt år efter opsigelsen i Brøndby. I 2018 fik Thomas Frank så det overordnede ansvar.

- En af grundene til, at jeg ville til udlandet dengang, skyldes 50 procent karriere og 50 procent familie.

- Der er ikke noget, jeg hellere ville end at give mine børn og os selv den udfordring og erfaring, som det er at bo i et andet land.

- Et land, som er noget fuldstændig andet end at bo i lille, fantastiske Danmark, siger Thomas Frank, der med sikkerhed kan sige, at han vender hjem en dag.

- Jeg elsker Danmark og er stolt over at være dansker. Jeg kommer helt sikkert tilbage og bor der igen på et tidspunkt. Spørgsmålet er hvornår - det ved jeg ikke.

- Det at få andre input, tror jeg er så sundt. Det er noget af det, jeg er allermest stolt af at kunne give til mine børn, kone og jeg.

Brentford var tæt på at sikre sig en direkte oprykningsplads til Premier League, men holdet fra det vestlige London endte på tredjepladsen.

I playoffspillet slog Brentford i semifinalen Swansea over to kampe.

Tirsdagens playoff-finale bliver spillet på Wembley med kampstart klokken 20.45 dansk tid.

/ritzau/