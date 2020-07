De spiller i en rød og hvid trøje på hjemmebane. De har dansk træner, dansk assistentræner, dansk sportsdirektør og stammen på holdet består af - ja - danske spillere, der er godt på vej til at spille sig i Premier League.

Championship-klubben Brentford er på mange måder mere dansk end engelsk, og hvis alt flasker sig, kan holdet, der har vundet otte ligakampe i streg, om under en uge rykke direkte op og blive en del af det prominente selskab i den bedste engelske række.

Også selvom manden i spidsen, Thomas Frank tager hvis-hatten på, træder varsomt og understreger, at intet er sikkert. Det har den tidligere Brøndby-træner i og for sig også ret i, når man kigger på tabellen, hvor Brentford indtager tredjepladsen efter West Bromwich.

Der er intet, der er sikkert, selvom Brentford fredag fik en hjælpende hånd fra West Bromwich, der tabte til Huddersfield. Ikke desto mindre er der begyndt at dufte godt af Premier League-græs i det ydre London.

Christian Nørgaard og Emiliano Marcondes er to af de danske spillere, som Thomas Frank har gjort flittigt brug af i Brentford. Foto: Tim Goode Vis mere Christian Nørgaard og Emiliano Marcondes er to af de danske spillere, som Thomas Frank har gjort flittigt brug af i Brentford. Foto: Tim Goode

For de har fundet en formel i formstærke Brentford, der har vundet deres seneste otte kampe i ligaen, og den formel indeholder mange rød-hvide plustegn og danske streger under facit. Derfor kræver det heller ikke flerstyrkeglas at få øje på det danske islæt.

Der er faktisk umuligt at overse det, for holdet er domineret af danske spillere. Både dem der har en fast plads i trup og startopstilling, og dem der befinder sig mere i periferien og venter på deres tur.

Den danske stamme på holdet udgøres af højrebacken Henrik Dalsgaard, der har spillet 41 ligakampe denne sæson. Han har også båret anførerbindet undervejs, og den danske landsholdsspiller betragtes som en nøglespiller - både på banen og i omklædningsrummet.

Højere oppe på banen har Frank sin danske midtbane-trio bestående af Christian Nørgaard, der har høstet store roser siden sin ankomst til klubben i 2019, Mathias Jensen og Emiliano Marcondes. Alle tre spillere benytter den danske træner sig flittigt af, og sidstnævnte har været i aktion i samtlige ligakampe, siden han vendte retur til Brentford fra FC Midtjylland i januar.

Rasmus Ankersen sidder som sportsdirektør i danskerklubben Brentford. Foto: Henning Bagger Vis mere Rasmus Ankersen sidder som sportsdirektør i danskerklubben Brentford. Foto: Henning Bagger

Derudover råder Thomas Frank også over en stor håndfuld danske ungdomsspillere, hvor flere af dem har været i aktion for eller en del af truppen på førsteholdet, herunder unge Mads Roerslev.

På sidelinjen står Thomas Frank selv med sin danske assistent Brian Riemer og råber dessiner ind til holdet, der nu i 44 kampe har scoret 79 mål - flest af alle hold i ligaen.

Og til at overvåge det hele sidder sportsdirektør Rasmus Ankersen på direktionsgangen og kan nyde den succes, der meget vel kan kulminere i oprykning.

Hvis det lykkes for Brentford at rykke op i Premier League - direkte eller i playoffs - bliver der pludselig mange danske navne at holde styr på i den bedste engelske række. Men for en spiller som Mathias Jensen ville det ikke gøre noget at skulle op imod sine danske landsmænd i Premier League, herunder Kasper Schmeichel, Pierre-Emile Højbjerg og Jannik Vestergaard.

»Jeg er meget glad, hvor jeg er, og jeg spiller en masse, så det er rigtig dejligt. Hvis vi så ovenikøbet kan rykke op i Premier League, og jeg forhåbentlig også kan få spilletid der, så er det bare endnu et plus,« har han tidligere fortalt til B.T.

Der resterer to runder af Championship-sæsonen, og spændingen mellem Brentford og West Bromwich i kampen om den direkte adgangsbillet til Premier League er fortsat intakt.

Men det kræver, at Brentford slår Stoke på udebane lørdag, inden de runder sæsonen af mod Barnsley i sidste runde. Skulle den direkte oprykning glippe, er Brentford sikret en plads i playoff-kampene.