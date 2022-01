Der er en del uro i Brentford i øjeblikket.

Den danske Brentford-træner Thomas Frank har fredag accepteret en bøde på 8000 pund, svarende til 71.500 kroner, som han er blevet idømt af Det Engelske Fodboldforbund (FA), da han blev straffet for sin sprogbrug og opførsel over for dommer Peter Bankes i en kamp mod Wolverhampton.

Og nu er det danskerklubbens topscorer Ivan Toney, der skaber uro ved at være centrum i ret så uheldig sag.

På de sociale medier er der dukket en video op, hvor Brentford-angriberen siger »fuck Brentford.« Du kan se den mystiske video herunder.

Klippet gik hurtigt viralt og en talsmand fra Brentford meddelte efterfølgende, at man nu ville kigge lidt nærmere på sagen.

Det er en udtalelse, der gjorde ondt på Brentford-fansene grundet den status, som Ivan Toney har i klubben, efter han var med til at sikre oprykningen til Premier League med hele 31 scoringer i sidste sæson.

Ivan Toney har lørdag morgen været ude at beklage videoen, der blev filmet under en ferie i Dubai.

I et opslag på Twitter skriver Toney, »jeg brugte et sprog, som er uacceptabelt,« og uddyber:

»Videoen var kortet af og redigeret, men jeg må acceptere den virkning, den har haft, og jeg har indset, at jeg ikke skulle have sat mig selv i den position.«

Ivan Toney skriver, at han har forklaret sig over for Thomas Frank og sagt undskyld til den danske træner.

» … men jeg vil også gerne undskylde over for alle Brentford-fans,« skriver han i opslaget.

Efter en imponerende start i Premier League, er Brentford ramt ind i en svær periode, hvor de har tabt seks af deres seneste syv kampe. Det gør, at oprykkerne lige nu er placeret på en 14.-plads i ligaen.