Danskerklubben Brentford vandt 3-1 ude over Derby og bejler fortsat til at rykke op i Premier League.

Seks sejre på stribe er det blevet til for danskerklubben Brentford i den næstbedste engelske fodboldrække.

Lørdag snuppede Brentford en sejr på 3-1 ude over Derby, som også kæmper for at komme med i ræset om oprykning.

Det er danske Thomas Frank, der er træner for Brentford, der havde fire danskere i aktion i kampen.

Brentford-træner Thomas Frank jubler over sejren mod Derby County. Foto: PAUL CHILDS

Som højreback havde Frank foretrukket Mads Roerslev i stedet for Henrik Dalsgaard. På midtbanen spillede både Christian Nørgaard og Emiliano Marcondes.

Mathias Jensen blev skiftet ind i stedet for Nørgaard efter 70 minutter.

Ligatopscorer Ollie Watkins scorede det første mål for Brentford, inden Derby fik udlignet til 1-1. Det var Watkins' ligamål nummer 24 i sæsonen.

Watkins var hurtigt over bolden, efter at angrebskollega Bryan Mbeumo havde ramt stolpen.

Said Benrahma fejrer sejren og sine to mål mod Derby. Foto: PAUL CHILDS

Mohamed Said Benrahma scorede to gange for Brentford i anden halvleg, og begge gange blev Marcondes noteret som assistmager.

Med målet til 3-1 efter 64 minutter var sejren for udeholdet en realitet.

Brentford er placeret på tredjepladsen i Championship med 78 point efter 43 kampe.

Leeds topper rækken med 81 point efter 42 kampe, mens West Bromwich Albion er nummer to med 80 point efter 42 kampe.

Said Benrahma scorer til resultatet 3-1. Foto: PAUL CHILDS

De to bedste hold rykker direkte op i Premier League, mens nummer tre til seks skal spille playoffkampe om den tredje og sidste oprykningsbillet.

Der resterer tre spillerunder for Brentford.

Med lørdagens sejr er det nu også en realitet, at Brentford som minimum er sikker på at skulle spille playoffkampe om oprykning.

Derby, der havde stjernen Wayne Rooney med i hele opgøret mod Brentford, har 61 point efter 43 kampe og skal kæmpe hårdt for at komme med i top-6.

/ritzau/