Klubben med de mange danskere Brentford havde en nær perfekt dag på kontoret søndag, da mandskabet slog Everton med 2-3.

Men nogle få fans på lægterne på Evertons hjemmebane, Goodison Park, ødelagde desværre glæden for de to Brentford-spillere Rico Henry og Ivan Toney.

Undervejs i kampen blev Rico Henry og Ivan Toneys familier udsat for racisme. Det fortæller Rico Henry på Twitter.

'Jeg plejer aldrig at snakke om ting, der ikke gør fysisk skade på mig eller min familie, men at se min mor knust efter at være udsat for racisme af nogle Everton-fans. Det tændte en ild i min mave.'

Rico Henry, Ivan Toney og Christian Eriksen i de gule dragter mod Everton. Foto: CRAIG BROUGH Vis mere Rico Henry, Ivan Toney og Christian Eriksen i de gule dragter mod Everton. Foto: CRAIG BROUGH

'Jeg vil gøre alt for dem (familien, red.) og alt, hvad det kræver, for at mindretallet bliver straffet. Det er ikke acceptabelt, og det bør blive efterforsket straks,' skriver Rico Henry på Twitter.

Ivan Toney var ligeledes oprørt oven på sin families oplevelser på stadionet. Derfor lavede Brentford-angriberen også et opslag på Twitter.

'Til manden, som udsatte min familie for racisme: Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for at du får den straf, som du fortjener,' skrev Ivan Toney.

Ifølge Sky Sports er Brentford informeret om sagen og har en klar holdning til den.

»Vi er bekendte med en hændelse, hvor familiemedlemmer af vores spillere er blevet udsat for racisme. En rapport er blevet udfærdiget til både politiet og Everton FC.«

»Brentford FC fordømmer på største vis alle former for diskrimination og racisme. Vi tilbyder vores støtte til Rico og Ivans familier, og vi samarbejder fuldt ud med efterforskningen og eventuelle retlige processer,« skriver Brentford ifølge mediet.

Fem danskere var med i opgøret for Brentford. Heriblandt Christian Eriksen, som blandt andet bidrog med en assist. Du kan læse dommen over Eriksens præstation her.