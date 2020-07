Brentford med Thomas Frank i spidsen skulle bare bruge et point i lørdagens kamp mod Stoke for at spille sig op på andenpladsen i The Championsship, der giver direkte oprykning til Premier League.

Det lykkedes desværre ikke for Brentford, der havde tre danskere i startopstillingen. London-klubben tabte med 1-0.

Derfor skal West Bromwich miste point i sidste spillerunde, hvis Thomas Franks tropper skal kunne rykke direkte op i Premier League.

Huddersfield gav ellers Brentford en gave fredag aften, da de besejrede West Bromwich med 2-1 på hjemmebane.

Kamp om bolden i opgøret mellem Stoke og Brentford. Foto: CARL RECINE Vis mere Kamp om bolden i opgøret mellem Stoke og Brentford. Foto: CARL RECINE

De to resultater betyder, at West Bromwich har 82 point, mens Brentford har 81 inden den sidste spillerunde i The Championship.

Det var Lee Gregory, der gjorde det onde ved Brentford lørdag eftermiddag, da han scorede sejrsmålet for Stoke efter 38 minutter.

Brentford spillede ikke sæsonens bedste kamp, men de havde alligevel et par gode muligheder for at sikre udligningen, der kunne sende dem op på andenpladsen.

Henrik Dalsgaard, Mathias Jensen og Christian Nørgaard startede inde for Brentford, mens Emiliano Marcondes kom på banen i anden halvleg.

I slutningen af anden halvleg blev Lasse Sørensen sendt på banen for Stoke.

Sidste runde i The Championship afvikles på onsdag. Hvis West Bromwich ikke snubler, skal Brentford ud i nogle afgørende playoffkampe om den sidste oprykningsplads til Premier League.