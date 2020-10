Brentford vil gerne forlænge sin kontrakt med den tidligere Superliga-profil Emiliano Marcondes.

Offensivspillerens agent, Antoni Alexandrakis, fortæller til B.T., at Championship-klubben har indledt arbejdet med at få forlænget den nuværende aftale, der står til at udløbe efter den nuværende sæson.

»Vi har fået et kontrakttilbud, som vi lige nu tygger på. Der er fortsatte forhandlinger, men intet er skrevet under, og der er mange henvendelser på Emiliano,« siger Antoni Alexandrakis.

Til sommer har 25-årige Emiliano Marcondes været i Brentford i 3,5 år, efter han forlod FC Nordsjælland som Superliga-topscorer.

Brentford vil gerne beholde Marcondes, der har fået et nyt kontrakttilbud. Foto: GLYN KIRK Vis mere Brentford vil gerne beholde Marcondes, der har fået et nyt kontrakttilbud. Foto: GLYN KIRK

De 17 mål i en halvsæson var medvirkende til at gøre Emiliano Marcondes til Årets Spiller i 2017 i Superligaen, og dengang blev der spekuleret i, at Brentford havde gjort et scoop ved at hente Marcondes på en fri transfer.

Opholdet i Brentford har dog endnu ikke levet op til forventningerne grundet skader i de første par år, og det er først fra årsskiftet til 2020, at Marcondes har bidt sig mere og mere fast på Thomas Franks hold, efter han var udlejet til FC Midtjylland sidste efterår.

Det blev til 23 kampe i Championship i seneste halvsæson, hvor Brentford var med til det allersidste om en oprykningsplads til Premier League, og Marcondes bidrog med syv oplæg og tre mål i de kampe, og han scorede også i den afgørende semifinale-playoffkamp mod Swansea.

Premier League-billetten gik dog som bekendt til Fulham, da de slog danskerklubben med 2-1 i den forlængede spilletid i finalen. Også her viste Thomas Frank tillid til Marcondes med 59 spilleminutter.

»Emilianos udvikling i Brentford har været rigtig god på det seneste. Han viste sit værd i sidste sæson, så selv om det ikke var godt i de første par år på grund af skader, er han nu ved at komme efter det, og det kan man jo også se ved, at klubben vil forlænge med ham. Fansene kan godt lide ham, han kan godt lide klubben, og så vi må se, om vi kan blive enige om en forlængelse,« forklarer Antoni Alexandrakis.

Fra januar kan Emiliano Marcondes tale frit med andre klubber, medmindre Brentford og han får lukket en ny aftale.